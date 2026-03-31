L’OM l’a viré, Adrien Rabiot se lâche des mois après : «Ça ne méritait pas tout ça»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En toute fin du dernier mercato estival, Adrien Rabiot était poussé vers la sortie par l’OM, qui s’appuyait sur une bagarre avec Jonathan Rowe pour justifier sa décision de se séparer de l’international français. Des mois plus tard, le milieu de terrain de l’AC Milan est revenu sur cet épisode, qui selon lui ne « méritait pas tout ça. »

Arrivé à l’été 2024 après avoir quitté la Juventus libre au terme de son contrat, Adrien Rabiot s’est très vite imposé comme un cadre et un joueur majeur de l’OM. Mais son aventure marseillaise a pris une tournure inattendue dès le début de l’exercice 2025-2026. Parti pour disputer une deuxième saison avec le club olympien, le milieu de terrain âgé de 30 ans a finalement été contraint de s'en aller en fin de mercato estival.

Mohamed Bouhafsi président de l’OM : La nouvelle précision apportée par un journaliste https://t.co/Cqbhh7Yz2b — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

« On ne va pas revenir sur l’épisode, mais ça ne méritait pas tout ça » Après une défaite sur la pelouse de Rennes (0-1) pour le compte de la première journée de Ligue 1, Adrien Rabiot s’est battu avec Jonathan Rowe dans les vestiaires du Roazhon Park. Les deux hommes ont alors été poussés vers la sortie par l’OM et le premier a rejoint l’AC Milan, tandis que le second a été transféré à Bologne. Un épisode sur lequel est revenu l’international français (57 sélections) au micro de RTL, dans un entretien diffusé dimanche.