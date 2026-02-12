OM - De Zerbi prend la porte : «Madame Rabiot vient de m’écrire...», la révélation que personne n’a vu venir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’histoire retiendra que l’ultime image de Roberto De Zerbi sur un banc de touche en tant qu’entraîneur de l’OM fut une déroute des siens face à l’ennemi historique qu’est le PSG (0-5). Limogé depuis cette défaite du 8 février, De Zerbi fait beaucoup parler de lui sur les plateaux télévisés. Au point où Véronique Rabiot est intervenue…

« Je pense que le départ de Rabiot, c’est le vrai péché originel et on en parle trop peu. Il a été vendu 10 M€ et j’avais déjà dit l’été dernier que cela coûterait plus que ces 10 M€ à l’OM en fin de saison. Il y a eu des raisons, il ne voulait pas prolonger, il y a eu la bagarre à Rennes. Racontez-nous ce que vous voulez, mais la saison a basculé à ce moment-là ». Il y a quelques jours, Jérôme Alonzo analysait la situation délicate dans laquelle se trouve l’OM tant sur le plan sportif qu’institutionnel. Depuis, l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi se sont séparés « d’un commun accord » à en croire le communiqué publié par le club phocéen.

🚨 Habib Beye contacté pour entraîner l'#OM !



🗣️ « Dans ce contexte-là, je suis sûre que ce n'est pas l'homme de la situation. »



Le point de vue de notre consultante Laure Lepailleur.#EDS pic.twitter.com/J3tGb8WXVP — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) February 11, 2026

De Zerbi quitte l’OM après une claque contre le PSG Pour ce qui relève de sa succession, Habib Beye semble à l’instant T tenir la corde. Ce changement d’entraînement fait énormément parler puisqu’il n’y a même pas deux semaines, le président Pablo Longoria expliquait à la presse anglaise qu’il aimerait faire de l’entraîneur italien le Diego Simeone de l’OM, à savoir le garder pour de nombreuses années. Néanmoins, les relations tant humaines que sportives entre Roberto De Zerbi et certains joueurs de l’Olympique de Marseille se sont graduellement dégradées depuis plusieurs mois. Ce fut le cas d’Amir Murillo et de Neal Maupay partis cet hiver ainsi qu’avec Adrien Rabiot à la dernière intersaison.