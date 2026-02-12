OM - De Zerbi prend la porte : «Madame Rabiot vient de m’écrire...», la révélation que personne n’a vu venir

L’histoire retiendra que l’ultime image de Roberto De Zerbi sur un banc de touche en tant qu’entraîneur de l’OM fut une déroute des siens face à l’ennemi historique qu’est le PSG (0-5). Limogé depuis cette défaite du 8 février, De Zerbi fait beaucoup parler de lui sur les plateaux télévisés. Au point où Véronique Rabiot est intervenue…
« Je pense que le départ de Rabiot, c’est le vrai péché originel et on en parle trop peu. Il a été vendu 10 M€ et j’avais déjà dit l’été dernier que cela coûterait plus que ces 10 M€ à l’OM en fin de saison. Il y a eu des raisons, il ne voulait pas prolonger, il y a eu la bagarre à Rennes. Racontez-nous ce que vous voulez, mais la saison a basculé à ce moment-là ». Il y a quelques jours, Jérôme Alonzo analysait la situation délicate dans laquelle se trouve l’OM tant sur le plan sportif qu’institutionnel. Depuis, l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi se sont séparés « d’un commun accord » à en croire le communiqué publié par le club phocéen.
De Zerbi quitte l’OM après une claque contre le PSG
Pour ce qui relève de sa succession, Habib Beye semble à l’instant T tenir la corde. Ce changement d’entraînement fait énormément parler puisqu’il n’y a même pas deux semaines, le président Pablo Longoria expliquait à la presse anglaise qu’il aimerait faire de l’entraîneur italien le Diego Simeone de l’OM, à savoir le garder pour de nombreuses années. Néanmoins, les relations tant humaines que sportives entre Roberto De Zerbi et certains joueurs de l’Olympique de Marseille se sont graduellement dégradées depuis plusieurs mois. Ce fut le cas d’Amir Murillo et de Neal Maupay partis cet hiver ainsi qu’avec Adrien Rabiot à la dernière intersaison.
«Elle me dit que c’est bien De Zerbi qui a tué Rabiot»
Protagoniste d’une bagarre de vestiaire avec Jonathan Rowe après une défaite à Rennes (0-1), Adrien Rabiot était écarté puis vendu par l’OM du côté de l’AC Milan pour 10M€. Véronique Rabiot, mère et représentante de l’international français, avait pris la parole dans les médias pour critiquer l’attitude de l’Olympique de Marseille vis-à-vis du traitement de son fils. En pleine émission de L’Equipe du soir mercredi, la maman de Rabiot a contacté le journaliste Damien Degorre pour en rajouter une couche sur Roberto De Zerbi. « Pour répondre à une question que vous avez posé : « Qui a tué Rabiot ? ». Madame Rabiot vient de m’écrire et me dit que c’est bien De Zerbi qui a tué Rabiot ».