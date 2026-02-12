De Zerbi quitte l’OM : Ces joueurs qui le soutiennent en pleine crise… et ce n’est pas le cas de tout le monde !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti de l’OM peu de temps après la lourde défaite contre le PSG, Roberto De Zerbi peut compter sur le soutien de certains joueurs, qui ont publiquement salué le passage du technicien italien dans la cité phocéenne. D’autres membres du vestiaire sont en revanche restés discrets pour le moment...

L’Olympique de Marseille est sans entraîneur depuis mercredi, et l’officialisation du départ de Roberto De Zerbi peu après la claque reçue lors du Classique contre le PSG (5-0). « À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première, a fait savoir la formation phocéenne dans un communiqué publiée en pleine nuit. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. »

🚨Emerson Palmieri sur le départ de Roberto De Zerbi sur Instagram :



"Merci Mister pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour l'équipe.

J'ai beaucoup appris en travaillant avec vous, sur le terrain et en dehors. Je vous souhaite le meilleur pour votre avenir, je suis sûr… pic.twitter.com/PtxdfbdFZC — ActuOlympien (@ActuOlympien) February 11, 2026

« Je sais qu’un coach comme vous, on n’en trouve pas tous les jours » Selon plusieurs sources, Roberto De Zerbi aurait perdu la confiance de son vestiaire, incitant l’OM et son désormais ex-entraîneur à mettre fin à leur aventure. Une fracture au sein du groupe qui est peut-être visible sur les réseaux sociaux, puisque certains joueurs n’ont pas tardé avant de rendre hommage à l’Italien. C’est notamment le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, écrivant sur Instagram : « Avec l’expérience, je sais qu’un coach comme vous, on n’en trouve pas tous les jours. Bonne chance ». De même pour Timothy Weah, publiant une photo de lui avec De Zerbi, avec comme légende : « Quand c’est vrai, il n’y a pas besoin de mots ». Emerson Palmieri, Nayef Aguerd, Amine Gouiri et Igor Paixão ont eux aussi salué leur ex-entraîneur sur les réseaux sociaux.