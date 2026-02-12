L’OM évite de peu une dépense de 15M€, «c’était compliqué d’accepter»

Amadou Diawara

Ce mardi matin, l'OM de Pablo Longoria a annoncé le départ de Roberto De Zerbi, qui n'est plus l'entraineur de l'équipe première marseillaise. Grâce à un gros sacrifice de l'entraineur italien, le club phocéen fait une grosse économie. Sans un tel geste de la part de Roberto De Zerbi, l'OM aurait été en difficulté.

Le 1er juillet 2024, l'OM a annoncé la signature de Roberto De Zerbi. Toutefois, le coach italien a dû faire ses valises après avoir passé seulement un an et demi à Marseille. En effet, l'OM a officialisé le départ de Roberto De Zerbi ce mardi matin.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 11, 2026

«Il a accepté que l'OM ne lui paye pas sa dernière année de contrat» « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a communiqué l'OM sur son site officiel.