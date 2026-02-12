L’OM évite de peu une dépense de 15M€, «c’était compliqué d’accepter»

Ce mardi matin, l'OM de Pablo Longoria a annoncé le départ de Roberto De Zerbi, qui n'est plus l'entraineur de l'équipe première marseillaise. Grâce à un gros sacrifice de l'entraineur italien, le club phocéen fait une grosse économie. Sans un tel geste de la part de Roberto De Zerbi, l'OM aurait été en difficulté.
Le 1er juillet 2024, l'OM a annoncé la signature de Roberto De Zerbi. Toutefois, le coach italien a dû faire ses valises après avoir passé seulement un an et demi à Marseille. En effet, l'OM a officialisé le départ de Roberto De Zerbi ce mardi matin.
«Il a accepté que l'OM ne lui paye pas sa dernière année de contrat»
« L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a communiqué l'OM sur son site officiel.
«Ses sept adjoints seront bien indemnisés à hauteur de leur contrat»
Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi, Fabrice Hawkins a lâché ses vérités sur les coulisses du départ de Roberto De Zerbi à l'OM. « Roberto De Zerbi n'en faisait pas une question financière de son départ. Il était sous contrat jusqu'en juin 2027 et il a accepté que l'OM ne lui paye pas sa dernière année de contrat. En revanche, et c'était l'une de ses conditions, ses sept adjoints seront bien indemnisés à hauteur de leur contrat, et ça, c'est vraiment ce qu'il souhaitait. Et c'est ce qui a permis que les négociations soient fluides parce que s'il avait fallu payer jusqu'à la fin de son contrat, c'était autour de 15M€. C'était compliqué pour l'OM de l'accepter », a précisé le journaliste de RMC Sport.