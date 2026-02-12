«Est-ce qu'il sera à l'OM à la fin de la saison ?» : Samir Nasri pose une question qui va faire trembler les Marseillais

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quelques heures après l’annonce de l’OM, Samir Nasri s’est exprimé sur le départ de Roberto De Zerbi, officialisé dans la nuit de mardi à mercredi. Déçu que le technicien italien ait abandonné, le Marseillais s’est également interrogé sur la suite, notamment en ce qui concerne l’avenir d’une personne importante au sein du club.

C’était la tendance mardi en fin de soirée et elle s’est confirmée dans la nuit : Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM. Dans un communiqué, le club annoncé le départ de son entraîneur d’un « commun accord », un an et demi après sa nomination. Le technicien italien ne sera donc pas allé au bout de son contrat et du projet de trois ans mis en avant au moment de son arrivée, ce qui pose un problème à Samir Nasri.

Vente OM : Après le départ de Roberto De Zerbi, Frank McCourt prend une décision https://t.co/CofPF9ddG1 — le10sport (@le10sport) February 11, 2026

« Ce qui me dérange, c’est que le projet c’était trois ans » « Ce qui me dérange, c’est que le projet c’était trois ans. T’as pris un entraîneur pour trois ans, t’as fait un recrutement pour trois ans. Là, maintenant, tu vas te retrouver à prendre un autre entraîneur, qui peut-être ne partage pas la même philosophie que De Zerbi, et qui va te demander 10 autres joueurs qui n’ont rien à voir avec les joueurs que t’as pris. Et tu repars à zéro encore une fois. Pour moi, c’est ça le problème », a déclaré Samir Nasri au micro de Canal+.

« Je trouve ça bizarre, dommage et décevant cette forme d’abandon de sa part » « Il n’a pas pris la hauteur qu’un coach devrait prendre lorsqu’il a ces responsabilités », a ajouté l’ancien joueur de l’OM. « C’est comme si c’était un supporter qui entraînait l’équipe. Il est énormément affecté par les défaites. J’ai travaillé avec beaucoup d’entraîneurs, ok ils sont affectés le jour du match, le lendemain ça y est, c’est passé. Je trouve ça bizarre, dommage et décevant cette forme d’abandon de sa part. Je n’arrive pas à le comprendre. »