«Ce serait dingue», une légende du PSG imaginée sur le banc de l’OM !

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM a pris la décision de se séparer de Roberto De Zerbi, et a officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué. Se pose désormais la question de la succession de l’Italien sur le banc marseillais. Si des premières pistes ont été évoquées, celle menant à un ancien grand nom du PSG a fait jaser ce mardi soir. Explications.
La situation se tend du côté de l’OM. Giflé par le PSG dimanche soir au Parc des Princes (5-0), le club phocéen a pris la décision de se séparer de son entraîneur Roberto De Zerbi. Comme l’a révélé RMC, l’Italien avait perdu une grande partie de son vestiaire depuis plusieurs semaines, et cette claque reçue lors du Classique aura eu raison de lui. De Zerbi n’aura donc même pas accompli deux saisons entières sur le banc de l’OM, qui va devoir désormais réfléchir sérieusement à lui trouver un successeur.
Qui pour remplacer De Zerbi à l’OM ?
Ce mercredi matin, plusieurs noms ont déjà été évoqués au sein de plusieurs médias. Tout juste débarqué du Stade Rennais, Habib Beye tiendrait la corde pour le moment. L’ancien joueur de l’OM n’est pas le seul nom cité puisque celui de Franck Haise, qui a lui aussi été viré de l’OGC Nice cette saison revient également avec insistance. Ce mardi soir, au cours de l’émission l’After Foot diffusée sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a évoqué les différentes pistes disponibles pour l’OM.
Riolo : « Thiago Motta, ce serait assez dingue ! »
L’une d’entre elles mènerait notamment à l’ancien joueur du PSG Thiago Motta. Pour rappel, après des débuts prometteurs sur le banc de Bologne, l’ancien milieu défensif avait été nommé à la tête de la Juventus. Cependant, après une série de mauvais résultats, l’Italien avait été remercié par la « Vieille Dame » en mars 2025. Pour Daniel Riolo, voir Motta débarquer sur le banc de l’OM serait assez lunaire : « Thiago Motta, il est tellement Parisien que, franchement, ce serait terrible. Ce serait assez dingue », a ainsi indiqué le consultant.