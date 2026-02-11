«Ce serait dingue», une légende du PSG imaginée sur le banc de l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM a pris la décision de se séparer de Roberto De Zerbi, et a officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué. Se pose désormais la question de la succession de l’Italien sur le banc marseillais. Si des premières pistes ont été évoquées, celle menant à un ancien grand nom du PSG a fait jaser ce mardi soir. Explications.

La situation se tend du côté de l’OM. Giflé par le PSG dimanche soir au Parc des Princes (5-0), le club phocéen a pris la décision de se séparer de son entraîneur Roberto De Zerbi. Comme l’a révélé RMC, l’Italien avait perdu une grande partie de son vestiaire depuis plusieurs semaines, et cette claque reçue lors du Classique aura eu raison de lui. De Zerbi n’aura donc même pas accompli deux saisons entières sur le banc de l’OM, qui va devoir désormais réfléchir sérieusement à lui trouver un successeur.

L'OM SONGE SÉRIEUSEMENT À FAIRE VENIR HABIB BEYE



La piste est sérieuse et pourrait prendre de l’ampleur dans les prochains jours.



Beye n’a jamais caché son rêve de coacher l’OM.



(@footmercato)

Qui pour remplacer De Zerbi à l’OM ? Ce mercredi matin, plusieurs noms ont déjà été évoqués au sein de plusieurs médias. Tout juste débarqué du Stade Rennais, Habib Beye tiendrait la corde pour le moment. L’ancien joueur de l’OM n’est pas le seul nom cité puisque celui de Franck Haise, qui a lui aussi été viré de l’OGC Nice cette saison revient également avec insistance. Ce mardi soir, au cours de l’émission l’After Foot diffusée sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a évoqué les différentes pistes disponibles pour l’OM.