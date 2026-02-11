Après De Zerbi, un autre départ va bouleverser l’OM ? Riolo s’agace et prévient tout le monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM a officialisé le départ de Roberto De Zerbi. Ayant perdu une grande partie de son vestiaire, le technicien italien a donc été remercié. A l’antenne de RMC ce mardi soir, Daniel Riolo s’est clairement agacé de la situation actuelle à Marseille, évoquant un potentiel départ supplémentaire en fin de saison.

Dimanche soir, l’OM a été humilié par le PSG au Parc des Princes. Une lourde défaite (5-0), qui a replongé le club phocéen dans une crise tumultueuse. Lâché par une grande partie de son vestiaire, Roberto De Zerbi a été démis de ses fonctions dans la nuit de mardi à mercredi, d’un commun accord avec la direction marseillaise. Présent au micro de L’After Foot sur RMC ce mardi soir, Daniel Riolo s’est clairement agacé de la situation actuelle de l’OM.

🚨 « 𝗔𝗥𝗥𝗘̂𝗧𝗘𝗭 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗦𝗦𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗖*𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘𝗦 𝗔𝗨𝗫 𝗚𝗘𝗡𝗦. 𝗩𝗢𝗧𝗥𝗘 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗟𝗘 𝗗𝗘́𝗧𝗥𝗨𝗜𝗦𝗘𝗭, 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗟’𝗔𝗜𝗠𝗘𝗭 𝗠𝗔𝗟 😡 »



Le message salé de Daniel Riolo aux supporters de l’OM 🥶 :



« 𝗝’𝗮𝗶 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗺’𝗮𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿… pic.twitter.com/VagPZaVHrk — BeFootball (@_BeFootball) February 11, 2026

« Votre club, vous le détruisez, vous l’aimez mal » « J’ai envie de m’adresser aux associations de supporters, il y en a que je connais et que j’apprécie. Leur passion me plaît, je le dis dans mon livre mais j’ai envie de leur dire : Arrêtez de faire chier le monde ! Arrêtez de casser les c*uilles aux gens. Votre club, vous le détruisez, vous l’aimez mal ! Tout l’environnement que vous faites peser, Tout ce qui se passe qui fait que tout le monde devient fou dans ce club... », a ainsi lâché Riolo, avant d’évoquer le scénario catastrophe dans lequel Medhi Benatia pourrait également quitter l’OM.