Après De Zerbi, un autre départ va bouleverser l’OM ? Riolo s’agace et prévient tout le monde !

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM a officialisé le départ de Roberto De Zerbi. Ayant perdu une grande partie de son vestiaire, le technicien italien a donc été remercié. A l’antenne de RMC ce mardi soir, Daniel Riolo s’est clairement agacé de la situation actuelle à Marseille, évoquant un potentiel départ supplémentaire en fin de saison.
Dimanche soir, l’OM a été humilié par le PSG au Parc des Princes. Une lourde défaite (5-0), qui a replongé le club phocéen dans une crise tumultueuse. Lâché par une grande partie de son vestiaire, Roberto De Zerbi a été démis de ses fonctions dans la nuit de mardi à mercredi, d’un commun accord avec la direction marseillaise. Présent au micro de L’After Foot sur RMC ce mardi soir, Daniel Riolo s’est clairement agacé de la situation actuelle de l’OM.
« Votre club, vous le détruisez, vous l’aimez mal »
« J’ai envie de m’adresser aux associations de supporters, il y en a que je connais et que j’apprécie. Leur passion me plaît, je le dis dans mon livre mais j’ai envie de leur dire : Arrêtez de faire chier le monde ! Arrêtez de casser les c*uilles aux gens. Votre club, vous le détruisez, vous l’aimez mal ! Tout l’environnement que vous faites peser, Tout ce qui se passe qui fait que tout le monde devient fou dans ce club... », a ainsi lâché Riolo, avant d’évoquer le scénario catastrophe dans lequel Medhi Benatia pourrait également quitter l’OM.
« Si Benatia part fin mai, ils vont faire quoi ? »
« Si De Zerbi part (il a donc été licencié durant la nuit), si Benatia part fin mai, ils vont faire quoi ? Ils vont se retrouver avec Pablo Longoria et McCourt, qui va revenir de Boston et dire : ‘Bon bah il me faut un nouveau directeur sportif et un nouveau coach’, et on va tout recommencer, et on va revendre du rêve. Mais ça va dans le mur ça ! Il n’y a rien, il ne se passe plus rien dans ce club », conclut l’éditorialiste.