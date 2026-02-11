Changement d’entraîneur à l’OM : Un premier nom est évoqué (et vous le connaissez tous)

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si ce mardi soir, plusieurs médias révélaient que Roberto De Zerbi étaient proche de la sortie, l’OM a acté officiellement la séparation avec l’entraîneur italien dans la nuit de mardi à mercredi. Désormais se pose la question de sa succession, alors qu’un premier nom bien connu en Ligue 1 a récemment été évoqué.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Roberto De Zerbi a été remercié par l’OM cette nuit. La lourde correction subie par le club phocéen sur la pelouse du PSG dimanche soir (5-0) aura eu raison de l’entraîneur italien, qui avait perdu une grande partie de son vestiaire au cours des derniers jours. En pleine nuit, l’OM a officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué.

L’OM officialise la fin avec Roberto De Zerbi « À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison », peut-on lire sur le site officiel de l’OM.