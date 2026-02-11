De Zerbi viré, l'OM prend déjà une décision pour son remplaçant ?

Axel Cornic

Extrêmement fragilisé par les résultats de l’Olympique de Marseille depuis le début de l’année 2026, Roberto De Zerbi a été limogé ces dernières heures. Reste désormais à savoir qui viendra succéder au coach italien, avec probablement une solution en interne dans un premier temps... Explications

Arrivé au cours de l’été 2024, Roberto De Zerbi devait être au centre du projet marseillais durant plusieurs années. Cela n'a finalement duré qu’un an et demi. En effet, la nouvelle a été officialisée dans la nui : l'ancien coach de Brighton a été limogé par l'OM, qui est donc désormais en quête d'un nouvel entraîneur.

De Zerbi quitte l'OM Ainsi, De Zerbi ne sera pas sur le banc pour la réception de Strasbourg, ce samedi 14 février. Il n’aura pas résisté à l’humiliation subie sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG (5-0), mais surtout à l’élimination catastrophique en Ligue des Champions, qui l’avait déjà approché d’un possible départ. Pour acter son départ ainsi que celui de son staff, l’OM devrait dépenser un total de 15M€ en indemnités de licenciement.