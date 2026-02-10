Départ de l'OM : Roberto De Zerbi réclame une dernière faveur avant de partir ?

La crise bat son plein à l’Olympique de Marseille, après la défaite cinglante dans le Classique face au Paris Saint-Germain (5-0). Tout est remis en question est c’est notamment le cas de Roberto De Zerbi, dont l’avenir fait beaucoup parler en ce moment, avec un possible départ qui est évoqué.
Un an et demi après son arrivée, Roberto De Zerbi semble déjà être arrivé au bout de son aventure marseillaise. La défaite face au PSG pourrait bien être le dernier clou dans le cercueil construit autour de l’Italien, qui ne semble finalement plus avoir les clés pour relancer l’OM. Et un possible départ semble de plus en plus probable...
« Il y a énormément de crispation autour de l’entraineur »
A Marseille, on décrit en effet un De Zerbi très atteint par la situation et qui semble vraiment avoir perdu tout soutien au sein du club. « C’est une situation extrêmement tendue à l’OM, où il y a énormément de crispation autour de l’entraineur » a confié Fabrice Hawkins, au sujet de la position de l’entraineur de l’OM en ce moment. « Impossible de prédire son avenir à très court terme, c’est ce que me disait une source proche du club ».
« L’entraineur italien confie en interne qu’il pourrait s’asseoir sur ses indemnités, à condition... »
Pour se séparer d’un entraineur avant la fin de son contrat, impossible de ne pas penser au volet économique, avec donc des grosses dépenses à prévoir. Mais Roberto De Zerbi serait vraisemblablement prêt à faire un très gros sacrifice pour faciliter la tâche aux dirigeants marseillais. « De Zerbi est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 et le licencier lui et son staff pourrait couter 15M€ » a précisé le journaliste d’investigation de RMC, dévoilant une demande assez étonnante faite à l’OM. « L’entraineur italien confie en interne qu’il pourrait s’asseoir sur ses indemnités, à condition que son staff ne soit pas lésé ».