Départ de l'OM : Roberto De Zerbi réclame une dernière faveur avant de partir ?

Axel Cornic

La crise bat son plein à l’Olympique de Marseille, après la défaite cinglante dans le Classique face au Paris Saint-Germain (5-0). Tout est remis en question est c’est notamment le cas de Roberto De Zerbi, dont l’avenir fait beaucoup parler en ce moment, avec un possible départ qui est évoqué.

Un an et demi après son arrivée, Roberto De Zerbi semble déjà être arrivé au bout de son aventure marseillaise. La défaite face au PSG pourrait bien être le dernier clou dans le cercueil construit autour de l’Italien, qui ne semble finalement plus avoir les clés pour relancer l’OM. Et un possible départ semble de plus en plus probable...

OM : Les joueurs déstabilisés à cause de RMC ? La théorie qui fait bondir Dugarry https://t.co/Pla3Al2mwj — le10sport (@le10sport) February 10, 2026

« Il y a énormément de crispation autour de l’entraineur » A Marseille, on décrit en effet un De Zerbi très atteint par la situation et qui semble vraiment avoir perdu tout soutien au sein du club. « C’est une situation extrêmement tendue à l’OM, où il y a énormément de crispation autour de l’entraineur » a confié Fabrice Hawkins, au sujet de la position de l’entraineur de l’OM en ce moment. « Impossible de prédire son avenir à très court terme, c’est ce que me disait une source proche du club ».