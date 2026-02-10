De Zerbi dans un état inquiétant à l'OM ? «Je ne l'ai jamais vu comme ça»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La crise frappe actuellement de plein fouet l'OM. Alors que le club phocéen traversait depuis un moment une période de fortes turbulences, l'humiliation sur la pelouse du PSG (5-0) n'a fait que rajouter de l'huile sur le feu. De quoi atteindre le moral des Marseillais ? Visiblement, l'état de Roberto De Zerbi ne serait pas le meilleur actuellement.

Du côté de l'OM, la situation est loin d'être la meilleure en ce moment. Dernièrement, le club phocéen a connu un terrible fiasco sportif avec l'élimination en Ligue des Champions. Un coup sur la tête des Marseillais, qui ont malgré tout réussi à rester en course en Coupe de France. Il n'empêche que le jeu proposé par l'équipe de Roberto De Zerbi est vivement critiqué et ce n'est pas avec la dernière humiliation face au PSG (5-0) que cela va changer.

« Je le vois démoralisé, il a l'air de se sentir abandonné » Les têtes sont aujourd'hui basses à l'OM. A commencer par Roberto De Zerbi, lui qui affiche pourtant d'habitude un autre état d'esprit. Le fait est que cette fois, l'entraîneur olympien semble atteint. « Je le vois démoralisé, il a l'air de se sentir abandonné, je ne l'ai jamais vu comme ça alors qu'il est d'ordinaire ultra-combatif et ne se résigne jamais. Quelque chose semble s'être cassé, il faut que ça change sinon ça va se finir dans la douleur », a témoigné pour La Provence une proche du vestiaire de l'OM qui connait bien De Zerbi.