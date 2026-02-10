«Il a tout balancé», la colère d’un joueur de l’OM fait paniquer un garde du corps !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A Marseille, la passion des habitants et des supporters de l’OM est débordante. Si bien que ces derniers ont leur mot à dire sur les performances des joueurs au centre d’entraînement lors de diverses réunions organisées et autorisées par le club. L’atmosphère est telle que les clashs sont parfois au rendez-vous. Et cette tension se ressent notamment entre les joueurs et les dirigeants par moments. Exemple à suivre.

En période de mercato, c’est toujours chaud à Marseille. Il n’y a qu’à s’attarder sur les dernières fenêtres des transferts orchestrées par le directeur du football Medhi Benatia travaillant de concert avec le président de l’OM : Pablo Longoria. L’été dernier, douze joueurs ont déposé leurs valises lorsque certains ont quitté le navire dont Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, protagonistes d’une bagarre d’une « violence inouïe » selon Longoria dans le vestiaire du Roazhon Park après une défaite face à Rennes en ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1 (0-1).

Clash avec Dassier et Deschamps, un joueur pète les plombs Par le passé, bien avant l’ère-Longoria et le Champions Project porté par le propriétaire Frank McCourt à l’automne 2016, un autre pétage de plombs a eu lieu… cette fois-ci à Marseille. Dans les bureaux de Jean-Claude Dassier, alors président de l’OM, un joueur s’était montré particulièrement mécontent du sort que Didier Deschamps, l’entraîneur de l’équipe première entre 2009 et 2012, restant à ce jour le dernier coach à avoir remporté un trophée à l’OM (champion de France en 2010 puis vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2010, 2011 et 2012).