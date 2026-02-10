«Il a tout balancé», la colère d’un joueur de l’OM fait paniquer un garde du corps !

A Marseille, la passion des habitants et des supporters de l’OM est débordante. Si bien que ces derniers ont leur mot à dire sur les performances des joueurs au centre d’entraînement lors de diverses réunions organisées et autorisées par le club. L’atmosphère est telle que les clashs sont parfois au rendez-vous. Et cette tension se ressent notamment entre les joueurs et les dirigeants par moments. Exemple à suivre.
En période de mercato, c’est toujours chaud à Marseille. Il n’y a qu’à s’attarder sur les dernières fenêtres des transferts orchestrées par le directeur du football Medhi Benatia travaillant de concert avec le président de l’OM : Pablo Longoria. L’été dernier, douze joueurs ont déposé leurs valises lorsque certains ont quitté le navire dont Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, protagonistes d’une bagarre d’une « violence inouïe » selon Longoria dans le vestiaire du Roazhon Park après une défaite face à Rennes en ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1 (0-1).
Clash avec Dassier et Deschamps, un joueur pète les plombs
Par le passé, bien avant l’ère-Longoria et le Champions Project porté par le propriétaire Frank McCourt à l’automne 2016, un autre pétage de plombs a eu lieu… cette fois-ci à Marseille. Dans les bureaux de Jean-Claude Dassier, alors président de l’OM, un joueur s’était montré particulièrement mécontent du sort que Didier Deschamps, l’entraîneur de l’équipe première entre 2009 et 2012, restant à ce jour le dernier coach à avoir remporté un trophée à l’OM (champion de France en 2010 puis vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2010, 2011 et 2012).
«Ça a fait un tel bruit que mon garde du corps a accouru, paniqué, en pensant : on est en train de tuer le président !»
Ce joueur n’est autre qu’Hatem Ben Arfa. Prodige de l’OL où il a été formé, le natif de Clamart signait à l’OM en 2008, mais n’est pas parvenu à s’installer comme titulaire indiscutable sous les ordres de Didier Deschamps, bien au contraire. Invité à aller voir ailleurs par le sélectionneur actuel de l’équipe de France, Ben Arfa craquait dans le bureau du président Dassier en « retournant » tout ce qu’il y avait sur le mobilier comme révélé par L’Équipe Explore dans une enquête au sujet du prodige déchu de la génération 87. « Il a fui Marseille en 2010, après un bras de fer face à Didier Deschamps et au président Jean-Claude Dassier, dont il a retourné le bureau lors d’un pétage de plombs mémorable ». Une déclaration de Jean-Claude Dassier a été utilisée par le média. « Il a mis son avant-bras sur mon bureau et brrr, il a tout balancé, a dit un jour Dassier. Ça a fait un tel bruit que mon garde du corps a accouru, paniqué, en pensant : on est en train de tuer le président ! ». Un craquage encore mémorable à Marseille, 16 ans plus tard.