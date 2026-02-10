De Zerbi : Correction à Paris, l’OM va devoir trancher…

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, l’OM a été corrigé par le PSG au Parc des Princes (5-0). Une humiliation supplémentaire pour le club phocéen cette saison. Désabusé après la rencontre, Roberto De Zerbi voit désormais son avenir s’assombrir à Marseille. D’ici peu, les dirigeants vont devoir prendre une décision d’une importance capitale pour la suite...

Une véritable gifle. L’OM, déjà éliminé de la Ligue des Champions et largué en championnat, a été corrigé par le PSG au Parc des Princes (5-0) ce dimanche soir, et se retrouve désormais quatrième de Ligue 1 derrière l’OL. La situation commence à devenir alarmante pour le club phocéen, et notamment pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien était d’ailleurs complètement médusé suite à cette lourde défaite, ne comprenant pas l’attitude proposée par son équipe.

La déconvenue infligée par le PSG au Parc des Princes (5-0) plonge de nouveau l’OM dans la crise. Roberto De Zerbi se sent trahi par ses joueurs et donne le sentiment de se trouver dans une impasse.https://t.co/vDxZOJxZuT — RMC Sport (@RMCsport) February 9, 2026

De Zerbi désemparé « On est dans une période où l'on fait des bonnes prestations contre Rennes et Lens, et après, c'est le désespoir total. Une nouvelle fois, je demande pardon aux supporters. On parlera avec Benatia, avec Longoria, pour comprendre ce qu'on peut faire, car cette défaite fait mal. Je ne suis pas dans la tête des joueurs, je ne sais pas ce qui se passe. On pensait préparer le match au maximum, mais clairement, on l'a mal préparé. Il va falloir comprendre pourquoi. Pourquoi on va à Bruges et ici faire un tel match ? Et pourquoi contre Rennes et Lens, on fait des matches complètement différents ? », déclarait ainsi De Zerbi, qui à en croire les dernières indiscrétions de RMC, pourrait quitter l’OM.