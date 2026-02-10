Intrusion à l’OM, un coupable est dénoncé aux supporters !

Alexis Brunet

Le climat autour de l’OM est assez tendu actuellement. Après l’élimination en Ligue des champions, le club phocéen a reçu une claque dimanche soir lors du Classique face au PSG (5-0). Avant cela, la direction marseillaise s’était entretenue avec certains supporters et une intrusion pouvant expliquer les difficultés de l’équipe de Roberto De Zerbi avait été avancée pour essayer de calmer le jeu. Explication.

Le réveil ce lundi matin a dû être compliqué pour les supporters de l’OM. Opposée au PSG dimanche soir lors du Classique au Parc des princes, l’équipe de Roberto De Zerbi a servi de souffre-douleur au club de la capitale qui s’est imposé 5-0. Une défaite qui fait très mal sachant que dernièrement Marseille s’était également fait éliminer de la Ligue des champions quelques jours auparavant dans des circonstances ahurissantes.

Shéhérazade Semsar de Boisséson prend de l’importance à l’OM Une période compliquée pour l’OM, d’autant plus que les finances marseillaises ne sont pas dans un très bon état. Pour essayer de relever le club phocéen, Frank McCourt aurait décidé de donner plus d’importance à Shéhérazade Semsar de Boisséson, la vice-présidente du conseil de surveillance de l’OM, selon les informations de La Provence. Cette dernière est de plus en plus présente à Marseille pour appliquer les consignes du propriétaire du club phocéen et "tenter d'apurer des comptes dans le rouge".