Intrusion à l’OM, un coupable est dénoncé aux supporters !

Le climat autour de l’OM est assez tendu actuellement. Après l’élimination en Ligue des champions, le club phocéen a reçu une claque dimanche soir lors du Classique face au PSG (5-0). Avant cela, la direction marseillaise s’était entretenue avec certains supporters et une intrusion pouvant expliquer les difficultés de l’équipe de Roberto De Zerbi avait été avancée pour essayer de calmer le jeu. Explication.
Le réveil ce lundi matin a dû être compliqué pour les supporters de l’OM. Opposée au PSG dimanche soir lors du Classique au Parc des princes, l’équipe de Roberto De Zerbi a servi de souffre-douleur au club de la capitale qui s’est imposé 5-0. Une défaite qui fait très mal sachant que dernièrement Marseille s’était également fait éliminer de la Ligue des champions quelques jours auparavant dans des circonstances ahurissantes.
Shéhérazade Semsar de Boisséson prend de l’importance à l’OM
Une période compliquée pour l’OM, d’autant plus que les finances marseillaises ne sont pas dans un très bon état. Pour essayer de relever le club phocéen, Frank McCourt aurait décidé de donner plus d’importance à Shéhérazade Semsar de Boisséson, la vice-présidente du conseil de surveillance de l’OM, selon les informations de La Provence. Cette dernière est de plus en plus présente à Marseille pour appliquer les consignes du propriétaire du club phocéen et "tenter d'apurer des comptes dans le rouge".
L’OM a dénoncé son intrusion aux supporters
Une prise de pouvoir de Shéhérazade Semsar de Boisséson qui ne plairait pas à tout le monde. Toujours selon La Provence, la direction marseillaise se serait plainte "de l’intrusion quasi permanente et des directives" de la vice-présidente du conseil de surveillance lors de la réunion avec les supporters la semaine dernière. Cela serait surtout une méthode pour les dirigeants de se dédouaner et de justifier les nombreux transferts lors du mercato hivernal. En attendant, Shéhérazade Semsar de Boisséson devrait continuer à appliquer ses méthodes pour tenter de faire relever la tête au club phocéen, même si elle est loin de faire l’unanimité.