Un grand nom de l’OM plus au niveau ? «Ça fait un bon moment qu’on le sait...»

Alexis Brunet

Dimanche soir, le PSG recevait l’OM pour le dernier Classique de la saison. Une rencontre qui a tourné à la correction, car le club de la capitale s’est imposé 5-0. Les Marseillais ont tous sombré, mais certains plus que d’autres. Pourtant très important par le passé, un joueur de Roberto De Zerbi a rendu une prestation très médiocre et ce n’est pas la première fois.

Avant ce dimanche soir, l’OM et le PSG s’étaient rencontrés deux fois cette saison. Le club phocéen s’était imposé lors du match aller en Ligue 1 et les Parisiens avaient remporté le Trophée des champions aux tirs au but quelques temps plus tard. Pour le match retour en championnat ce dimanche, les Parisiens ont frappé un grand coup en s’imposant 5-0 et en ne laissant aucune chance à l’équipe de Roberto De Zerbi.

LE PSG A FOUETTÉ L’OM. 🔞❤️💙pic.twitter.com/vvvxSvSQ2V — Actu Foot (@ActuFoot_) February 8, 2026

Balerdi en grande souffrance Forcément, après une telle démonstration, il est compliqué de sortir un joueur de l’OM du lot. Les Marseillais ont tous sombré, mais plus particulièrement Leonardo Balerdi. Le capitaine marseillais n’a pas réussi à diriger sa défense et il n’a presque jamais réussi à contenir les attaques du PSG. Si jadis il parvenait à sécuriser son équipe, ce n’est plus le cas aujourd’hui et cela dure depuis un moment déjà.