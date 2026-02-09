Un grand nom de l’OM plus au niveau ? «Ça fait un bon moment qu’on le sait...»

Dimanche soir, le PSG recevait l’OM pour le dernier Classique de la saison. Une rencontre qui a tourné à la correction, car le club de la capitale s’est imposé 5-0. Les Marseillais ont tous sombré, mais certains plus que d’autres. Pourtant très important par le passé, un joueur de Roberto De Zerbi a rendu une prestation très médiocre et ce n’est pas la première fois.
Avant ce dimanche soir, l’OM et le PSG s’étaient rencontrés deux fois cette saison. Le club phocéen s’était imposé lors du match aller en Ligue 1 et les Parisiens avaient remporté le Trophée des champions aux tirs au but quelques temps plus tard. Pour le match retour en championnat ce dimanche, les Parisiens ont frappé un grand coup en s’imposant 5-0 et en ne laissant aucune chance à l’équipe de Roberto De Zerbi.
Balerdi en grande souffrance
Forcément, après une telle démonstration, il est compliqué de sortir un joueur de l’OM du lot. Les Marseillais ont tous sombré, mais plus particulièrement Leonardo Balerdi. Le capitaine marseillais n’a pas réussi à diriger sa défense et il n’a presque jamais réussi à contenir les attaques du PSG. Si jadis il parvenait à sécuriser son équipe, ce n’est plus le cas aujourd’hui et cela dure depuis un moment déjà.
« Il passe son temps à chambrer les joueurs et à s'embrouiller avec eux »
En tant qu’ancien joueur de l’OM et défenseur, Adil Rami est bien placé pour donner son avis sur la prestation de Leonardo Balerdi. Sur le plateau de Ligue 1+, le champion du monde 2018 n’y est pas allé de main morte au moment d’analyser le match de l’Argentin. « Il passe son temps à chambrer les joueurs et à s'embrouiller avec eux. Tu es quand même le capitaine de l'OM, je pense que tu devrais un peu plus te concentrer sur le jeu, sur ton football et sur le fait de bien manier ta défense. Depuis très longtemps, Balerdi ne joue pas ce rôle comme il devrait le jouer. (…) Tu dois être le patron de ta défense dans la communication, dans la lecture du jeu. Sur le premier but, il doit voir, il doit anticiper et le sentir. Ça fait un bon moment qu’on le sait, sauf qu’aujourd’hui c’était flagrant parce que c’est une grosse manita et c’est le PSG. »