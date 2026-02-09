De Zerbi - OM : Un problème dévoilé sur la chaîne L’Équipe, voilà pourquoi ça ne marche pas...

L’Olympique de Marseille a pris l’eau en clôture de la 21e journée de Ligue 1 avec une lourde défaite face au Paris Saint-Germain (5-0). Les dernières semaines sont compliquées pour le club phocéen, encore marqué par l’élimination en Ligue des champions. Comment expliquer cette nouvelle claque ? Giovanni Castaldi, journaliste sur la chaîne L’Équipe, a son idée.
Ça ne s’arrange pas pour l’OM. Encore marqué par l’humiliation sur la pelouse de Bruges (0-3) en Ligue des champions, synonyme d’élimination sans passer par la case barrages, le club phocéen a reçu une nouvelle claque ce dimanche au Parc des Princes lors du Classique remporté haut la main par le PSG (5-0). L’Olympique de Marseille va-t-il s’en remettre, alors que la bande à De Zerbi peut encore remporter la Coupe de France et finir sur le podium de la Ligue 1 ? A quelques mois de la fin de la saison, certains observateurs tentent déjà de trouver une explication à ce début d’année catastrophique.
« On ne joue pas à Football Manager, c’est la vraie vie »
Au micro de la chaîne L’Équipe, Giovanni Castaldi a pointé du doigt la politique sportive du club, ciblant Pablo Longoria mais aussi Medhi Benatia et Roberto De Zerbi. « Ça a été un naufrage collectif, il n’y pas de soucis dessus. Mais pour avoir un plafond plancher d’une équipe faut avoir de la continuité. Et je veux bien que Roberto De Zerbi nous parle constamment des joueurs qui se trouent, depuis un mois en conférence de presse il cible constamment : untel a fait telle erreur, c’est de la faute de Pavard, c’est de la faute de Murillo, c’est de la faute d’untel, untel et untel… Après, il dit qu’il ne comprend pas son équipe, mais quand tu changes constamment de systèmes, de joueurs, quand tu as 10-15 mouvements par mercato, tu n’as pas de continuité à Marseille. C’est "J’arrive, je repars", "J’arrive, je repars". Tu ne peux pas fonctionner comme ça dans un club de très haut niveau. On ne joue pas à Football Manager, c’est la vraie vie », confie le journaliste.
« J'avoue que je ne comprends pas trop ce qu'ils sont en train de faire »
Un constat partagé notamment par Daniel Riolo, s’interrogeant sur la stratégie de l’OM sur le mercato quelques jours avant le choc contre le PSG. « Je ne comprends pas, ça fait vraiment beaucoup de joueurs. Il faut faire le tri dans tout ça, en milieu de saison. Déjà il y a les deux autres qui étaient arrivés. Abdelli, s'il vient il doit se retaper et est-ce que potentiellement il est titulaire? On a l'impression qu'on doit reconstruire une équipe au mois de février. Autant j'entends que leur vrai problème c'est de ne pas avoir de joueurs de caractère, on le répète sans arrêt, mais est-ce que tu vas les trouver dans le brassage? J'avoue que je ne comprends pas trop ce qu'ils sont en train de faire, s’interrogeait le journaliste de RMC, dans l’After Foot. Ça ne se repose jamais à l'OM. Et si tu n'as pas les joueurs capables d'affronter tout ça, tu n'y arrives pas. Pourquoi l'OM depuis 20 ans vit les saisons galère qu'il vit à ne jamais se qualifier deux ans de suite? Parce qu'en fait, ils n'arrivent jamais à avoir des joueurs prêts à affronter tout ça. Il est là le gros problème car des joueurs de qualité, je t'assure qu'il y en a à l'OM ».