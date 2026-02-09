De Zerbi - OM : Un problème dévoilé sur la chaîne L’Équipe, voilà pourquoi ça ne marche pas...

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a pris l’eau en clôture de la 21e journée de Ligue 1 avec une lourde défaite face au Paris Saint-Germain (5-0). Les dernières semaines sont compliquées pour le club phocéen, encore marqué par l’élimination en Ligue des champions. Comment expliquer cette nouvelle claque ? Giovanni Castaldi, journaliste sur la chaîne L’Équipe, a son idée.

Ça ne s’arrange pas pour l’OM. Encore marqué par l’humiliation sur la pelouse de Bruges (0-3) en Ligue des champions, synonyme d’élimination sans passer par la case barrages, le club phocéen a reçu une nouvelle claque ce dimanche au Parc des Princes lors du Classique remporté haut la main par le PSG (5-0). L’Olympique de Marseille va-t-il s’en remettre, alors que la bande à De Zerbi peut encore remporter la Coupe de France et finir sur le podium de la Ligue 1 ? A quelques mois de la fin de la saison, certains observateurs tentent déjà de trouver une explication à ce début d’année catastrophique.

« On ne joue pas à Football Manager, c’est la vraie vie » Au micro de la chaîne L’Équipe, Giovanni Castaldi a pointé du doigt la politique sportive du club, ciblant Pablo Longoria mais aussi Medhi Benatia et Roberto De Zerbi. « Ça a été un naufrage collectif, il n’y pas de soucis dessus. Mais pour avoir un plafond plancher d’une équipe faut avoir de la continuité. Et je veux bien que Roberto De Zerbi nous parle constamment des joueurs qui se trouent, depuis un mois en conférence de presse il cible constamment : untel a fait telle erreur, c’est de la faute de Pavard, c’est de la faute de Murillo, c’est de la faute d’untel, untel et untel… Après, il dit qu’il ne comprend pas son équipe, mais quand tu changes constamment de systèmes, de joueurs, quand tu as 10-15 mouvements par mercato, tu n’as pas de continuité à Marseille. C’est "J’arrive, je repars", "J’arrive, je repars". Tu ne peux pas fonctionner comme ça dans un club de très haut niveau. On ne joue pas à Football Manager, c’est la vraie vie », confie le journaliste.