OM : Humilié par le PSG, De Zerbi annonce un rendez-vous avec sa direction

En déplacement sur la pelouse du PSG dimanche soir, l’OM a sombré au Parc des Princes (5-0). Une défaite humiliante après laquelle Roberto De Zerbi a demandé pardon aux supporters marseillais et indiqué qu’il en parlerait avec ses dirigeants, Pablo Longoria et Medhi Benatia, afin de comprendre et trouver des solutions.
Après sa victoire au match aller (1-0) et sa bonne performance au Koweït lors du Trophée des champions (2-2, 4-1 aux t.a.b.), l’OM n’a pas été au niveau cette fois-ci. Le PSG a écrasé les Olympiens (5-0) au Parc des Princes dimanche soir, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Une défaite record, puisque c’est la première fois qu’un Classique se termine par un écart de cinq buts.
« On fait des bonnes prestations contre Rennes, Lens et après, c’est le désespoir total »
« On fait des bonnes prestations contre Rennes, Lens et après, c’est le désespoir total », a réagi Roberto De Zerbi au micro de Ligue 1+, qui a fait savoir qu’il en discuterait avec les dirigeants de l’OM. « Encore une fois, je demande pardon aux supporters et j’en parlerai avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour comprendre ce qu’on peut faire. Parce que ça fait mal ces défaites, surtout à Paris et surtout de cette façon. »
« Je ne suis pas découragé, je suis triste »
« Je ne suis pas découragé, je suis triste. On ne doit pas jouer de cette manière, ni perdre de cette manière contre le PSG », a ajouté Roberto De Zerbi en conférence de presse, quand il a été interrogé sur son avenir et ce qu'il attendait de cette discussion à venir avec sa direction. « En ce qui concerne les discussions, on parle toujours avec les dirigeants, que ce soit après une défaite ou une victoire, on parle des solutions à trouver. Donc ce sera la même chose qu’après Bruges, Lens ou Rennes. »