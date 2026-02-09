OM : Humilié par le PSG, De Zerbi annonce un rendez-vous avec sa direction

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse du PSG dimanche soir, l’OM a sombré au Parc des Princes (5-0). Une défaite humiliante après laquelle Roberto De Zerbi a demandé pardon aux supporters marseillais et indiqué qu’il en parlerait avec ses dirigeants, Pablo Longoria et Medhi Benatia, afin de comprendre et trouver des solutions.

Après sa victoire au match aller (1-0) et sa bonne performance au Koweït lors du Trophée des champions (2-2, 4-1 aux t.a.b.), l’OM n’a pas été au niveau cette fois-ci. Le PSG a écrasé les Olympiens (5-0) au Parc des Princes dimanche soir, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Une défaite record, puisque c’est la première fois qu’un Classique se termine par un écart de cinq buts.

Le Classique Highlights 🇫🇷 pic.twitter.com/HW6BN2J2vh — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 8, 2026

« On fait des bonnes prestations contre Rennes, Lens et après, c’est le désespoir total » « On fait des bonnes prestations contre Rennes, Lens et après, c’est le désespoir total », a réagi Roberto De Zerbi au micro de Ligue 1+, qui a fait savoir qu’il en discuterait avec les dirigeants de l’OM. « Encore une fois, je demande pardon aux supporters et j’en parlerai avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour comprendre ce qu’on peut faire. Parce que ça fait mal ces défaites, surtout à Paris et surtout de cette façon. »