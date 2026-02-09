«J'étais un joueur cassé...» : L'appel de l'OM l'a sauvé !

Fidèle à ses habuitudes, le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia a été particulièrement inspiré sur le marché des transferts à la dernière intersaison. Parmi les douze recrues bouclées par le comité directeur marseillais, l'une d'entre elles est arrivée dans de mauvaises dispositions émotionnelles. Que ce soit l'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, le club l'a tout bonnement extirpé d'une spirale négative.
Grâce à un coup de téléphone de l'entraîneur, il a pu signer à l'OM. Cette opportunité de carrière après une expérience à l'étranger a permis à ce joueur passé par la Ligue 1 pendant quelques années de retrouver l'élite du football français. Et pas à n'importe quel endroit : à l'Orange Vélodrome. Un pari effectué par les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Un aveu effectué de la part du principal intéressé tout simplement.
«Ils ont vraiment fait un pari sur moi»
A 25 ans, Timothy Weah s'est installé à Marseille après un feuilleton plutôt animé entre les dirigeants de la Juventus et leurs homologues de l'OM sur les modalités de l'opération. Au point où le représentant de l'international américain prenait la parole l'été dernier pour dénoncer les méthodes des hauts représentants de la Vieille Dame. En manque de confiance, Weah a pu pleinement se retrouver à l'Olympique de Marseille et il ne l'a pas caché pendant son entretien avec Téléfoot. « Quand je suis arrivé ici, ils ont pris un joueur un peu cassé en confiance. Me lever le matin c'était dur d'aller à l'entraînement. Les choses n'allaient pas pour moi donc ils ont vraiment fait un pari sur moi ».
«Il m'a appelé à 4 heures du matin en FaceTime en pyjama»
Entre l'OM et Timothy Weah, le courant a été instantané. Roberto De Zerbi, coach du club marseillais, a été la clé du bon déroulement du transfert de Weah dans la cité phocéenne pour 15M€ environ. « Le coach a vraiment eu confiance en moi pour me ramener ici. Il m'a appelé à 4 heures du matin en FaceTime en pyjama et en fumant : « il faut que tu viennes ici. Tu vas voir, ici c'est chez toi ». J'ai été reçu comme si c'était chez moi. Donc quand tu vois ça... Je donne tout pour le club et j'espère rester ici longtemps ».