«Il est parmi les meilleurs du monde» : Il surprend tout le monde à l'OM, «je ne l'attendais pas à ce niveau»

Eliminé de la Ligue des champions précocement, l'OM doit se remettre dans la course au titre en Ligue 1. Même si la situation est difficile, tout n'est pas à jeter du côté des Marseillais. Dans l'effectif un joueur sort du lot et surprend un peu par son niveau technique. Il pourrait représenter une belle source d'espoir pour l'OM en vue de cette fin de saison.

Très actif sur le marché des transferts ces dernières années, l'OM a réussi à former un bel effectif pour jouer les premiers rôles cette saison en France. Le club de la cité phocéenne profite d'ailleurs des belles qualités de l'attaquant anglais Mason Greenwood qui monte en puissance. Alain Giresse a suivi attentivement les performances de Greenwood et a été assez surpris.

Mason Greenwood impressionne à l'OM En débarquant à l'OM en 2024, Mason Greenwood n'a pas mis longtemps avant de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. L'attaquant anglais affiche de belles qualités en ce moment qui passionnent de nombreux observateurs, à commencer par Alain Giresse. « Je ne l'attendais pas à ce niveau, au regard de sa saison dernière. Ça y est, il est parfaitement adapté, il démontre chaque semaine qu'il est différent. On peut toujours fouiller, se creuser la tête, mais le foot, c'est assez simple. Il est capable de faire ce que les autres ne font pas. Si on le place parmi les plus grands du monde, c'est parce qu'il est au-dessus dans tous les domaines, la technicité, la façon de dribbler, la finition. Il est au top » réagit l'ancien joueur du club pour La Provence.