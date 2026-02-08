«Il peut joueur dans n'importe quel club au monde» : L'annonce qui ne va pas plaire aux supporters de l'OM

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison l'OM bénéficie d'un effectif impressionnant qui lui permet normalement de relever de grands défis. Malheureusement les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas réussi à briller en Ligue des champions. Depuis l'été 2024, un attaquant fait beaucoup parler à Marseille car il réussit très souvent à trouver le chemin des filets. Mais cela pourrait attirer les convoitises...

En ratant une occasion d'aller plus loin en Ligue des champions, l'OM doit maintenant se concentrer pour garder une place qualificative pour la compétition européenne la saison prochaine. Le club peut compter sur un effectif impressionnant qui doit réussir à se remettre à l'endroit. Parmi les forces en présence, Mason Greenwood est convaincant et son cas peut faire parler sur le mercato.

Mason Greenwood impressionne, prêt à quitter l'OM ? Sous contrat jusqu'en 2029 à l'OM, Mason Greenwood a bien rebondi après ses déboires. Meilleur buteur de Ligue 1 pour le moment, il pourrait intéresser beaucoup de clubs sur le mercato. L'OM devra se montrer convaincant pour le garder plus longtemps. « Franchement, il peut jouer dans n’importe quel club au monde. Il est capable de faire le plus dur dans le foot, la différence dans la surface adverse, marquer des buts par dizaines. Il a tout ce qu’il faut pour s’imposer dans un top club européen, estime Fournier. J’ai l’impression qu’il est désormais pleinement concentré sur sa carrière de football, qu’il a laissé derrière lui l’histoire qui lui colle à la peau. On sent un joueur libéré » assure Laurent Fournier pour La Provence.