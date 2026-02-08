Un joueur de l’OM écarté ? L’idée de Roberto De Zerbi qui risque de faire parler !

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain ce dimanche soir, en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Ce Classique pourrait amener Roberto De Zerbi à prendre une grande décision qui serait inédite pour lui depuis sa nomination à l’été 2024.
Jour de Classique pour les Marseillais, qui se déplacent sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche (20h45) en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Un rendez-vous important pour les deux équipes, alors que le PSG est mis sous pression par le RC Lens, provisoirement en tête du classement en attendant ce choc. De son côté, l’OM a vu l’OL chiper sa troisième place et doit encore se faire pardonner aux yeux de ses supporters après le naufrage de Bruges en Ligue des champions. De gros enjeux donc, qui pourraient amener Roberto De Zerbi à faire des choix importants.
Une première à venir pour le gardien de l’OM ?
L’un d’eux concerne l’identité du gardien de but aligné par le technicien italien. Dans ses colonnes du jour, L’Équipe confirme que Geronimo Rulli pourrait faire les frais de sa méforme en laissant la place à sa doublure Jeffrey De Lange, un scénario évoqué depuis plusieurs jours qui reste la tendance à quelques heures du Classique entre le PSG et l’OM. Il s’agirait d’une grande première pour Roberto De Zerbi, qui avait affiché ses doutes concernant la concurrence dans les cages. « Je n'aime pas alterner les gardiens », disait-il avant le déplacement sur la pelouse du Paris FC. Une position revue après la nouvelle bourde du portier argentin durant ce match. « Tout le monde peut être titulaire », lançait De Zerbi cette semaine après la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France.
De Zerbi s’explique
Lequel des deux gardiens se retrouvera face à Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué ? « Vous verrez dimanche soir, vous comprendrez, mais la confiance, je l'ai pour les deux joueurs, de la même manière, assurait Roberto De Zerbi en conférence de presse, à deux jours du choc contre le PSG. Le premier, Rulli, a beaucoup joué, beaucoup donné. Le second, quand vous ne le vouliez pas la saison dernière, quand on perd en Coupe de France aux tirs au but, je vous disais que c'était un grand gardien, avec le même niveau que Rulli. (…) Rulli fait beaucoup d'erreurs, sur les derniers matches. Mais je ne dirai jamais rien de Rulli, il a une attitude et une mentalité parfaites, c'est le premier à souffrir de ses erreurs, il les assume. Je n'ai rien à lui dire. Je vais juste me pencher sur le rendement, la prestation sur le terrain. »