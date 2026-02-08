Un joueur de l’OM écarté ? L’idée de Roberto De Zerbi qui risque de faire parler !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain ce dimanche soir, en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Ce Classique pourrait amener Roberto De Zerbi à prendre une grande décision qui serait inédite pour lui depuis sa nomination à l’été 2024.

Jour de Classique pour les Marseillais, qui se déplacent sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche (20h45) en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Un rendez-vous important pour les deux équipes, alors que le PSG est mis sous pression par le RC Lens, provisoirement en tête du classement en attendant ce choc. De son côté, l’OM a vu l’OL chiper sa troisième place et doit encore se faire pardonner aux yeux de ses supporters après le naufrage de Bruges en Ligue des champions. De gros enjeux donc, qui pourraient amener Roberto De Zerbi à faire des choix importants.

Une première à venir pour le gardien de l’OM ? L’un d’eux concerne l’identité du gardien de but aligné par le technicien italien. Dans ses colonnes du jour, L’Équipe confirme que Geronimo Rulli pourrait faire les frais de sa méforme en laissant la place à sa doublure Jeffrey De Lange, un scénario évoqué depuis plusieurs jours qui reste la tendance à quelques heures du Classique entre le PSG et l’OM. Il s’agirait d’une grande première pour Roberto De Zerbi, qui avait affiché ses doutes concernant la concurrence dans les cages. « Je n'aime pas alterner les gardiens », disait-il avant le déplacement sur la pelouse du Paris FC. Une position revue après la nouvelle bourde du portier argentin durant ce match. « Tout le monde peut être titulaire », lançait De Zerbi cette semaine après la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France.