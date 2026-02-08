L’OM avait tout planifié pour Zinedine Zidane, un joueur est venu tout ruiner

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Zinedine Zidane n’a jamais porté les couleurs de l’OM lui le natif de Marseille, il a toutefois affronté à plusieurs reprises le club phocéen. Zizou en a d’ailleurs fait voir des vertes et des pas mûres aux Olympiens. Alain Perrin s’en souvient encore, lui qui avait pourtant monté un plan anti-Zidane quand il entraînait l’OM. Tout ne s’est toutefois pas déroulé comme prévu…

Sur un terrain de football, Zinedine Zidane était un énorme danger. Capable de n’importe quelle fulgurance, l’ancien du Real Madrid était un véritable casse-tête à résoudre pour ses adversaires. Comment stopper Zizou ? Voilà la question à laquelle de nombreux entraîneurs ont dû répondre. Alain Perrin y a d’ailleurs été confronté quand il était aux commandes à l’OM, lui qui avait d’ailleurs mis en place une tactique spéciale à l’heure d’affronter Zidane et le Real Madrid en 2003.

Equipe de France : Zinedine Zidane avait une exigence pour revenir ! https://t.co/iPdloOdjm4 — le10sport (@le10sport) February 7, 2026

« Habib Beye avait une consigne précise : marquer Zidane » Quelle était donc ce plan de l’entraîneur de l’OM pour réduire l’impact de Zinedine Zidane sur le jeu du Real Madrid ? Dans un entretien accordé à L’Equipe, Alain Perrin a expliqué : « Habib Beye avait une consigne précise : marquer Zidane. Et Steve Marlet, notre ailier droit, devait prendre Roberto Carlos qui montait beaucoup dans son couloir ». Le fait est que ça n’a fonctionné à cause de l’attaquant de l’OM. Ce qui a eu pour résultat de provoquer le coup de gueule d’Alain Perrin à la mi-temps de la rencontre : « Mon plus gros coup de gueule ? Dans le vestiaire du Bernabeu, à la mi-temps de Real-OM avec Habib Beye contre les Galactiques. C'est lui qui prend parce que c'était le plus jeune, alors qu'il n'était pas le fautif. (…) A chaque fois, Steve disait à Habib de le prendre ! Et qui prend Zidane alors ? Résultat : on a pris le bouillon avec Zidane ».