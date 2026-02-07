«De Zerbi abuse» d’une méthode à l’OM, «c'est dangereux» !

Axel Cornic

Lors de sa signature au cours de l’été 2024, Roberto De Zerbi semblait être l’homme parfait pour l’Olympique de Marseille. Un an et demi après, le technicien italien fait pourtant de moins en moins l’unanimité et les critiques se font de plus en plus nombreuses au sujet de ses méthodes de management.

Que se passe-t-il à Marseille ? L’élimination de la Ligue des Champions a fait l’effet d’une bombe, avec les conséquences qui ont été immédiates. On a en effet vu l’OM vendre en masse et même se débarrasser de certains éléments, qui ne semblaient plus du tout rentrer dans les plans de Roberto De Zerbi.

Un nouvel entraîneur à l'OM : L'information sur le successeur imaginé de De Zerbi ! https://t.co/2fZ28coZRX — le10sport (@le10sport) February 7, 2026

Rulli, la nouvelle cible de De Zerbi ? La toute fin du mercato hivernal a notamment été marquée par le gros clash entre l’entraineur marseillais et Amir Murillo, qui a fini par quitter le club pour rejoindre Beşiktaş. Les tensions ne se sont pas apaisées pour autant, puisque De Zerbi s’en est pris plus récemment à un autre de ses cadres avec Géronimo Rulli. Ce dernier pourrait d’ailleurs être remplaçant à l’occasion du choc entre l’OM et le PSG de ce dimanche soir en Ligue 1, avec Jeffrey De Lange qui aurait des grandes chances d’être titularisé à sa place.