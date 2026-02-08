Condamné à l’exploit, l’OM va faire trembler le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG accueille l’OM au Parc des Princes. Les deux équipes se sont affrontées à deux reprises et à chaque fois, Marseille a réussi à faire mal aux Parisiens. Si le contexte sera assurément différent ce dimanche, le club phocéen peut-il réussir l’exploit d’aller battre la bande à Ousmane Dembélé et frapper un gros coup ?

Pour la troisième fois de la saison, le PSG et l’OM vont s’affronter. La première édition du Classique version 2025-2026 avait tourné en la faveur des Phocéens, qui avaient surpris les Parisiens au Vélodrome en championnat (1-0). Quelques mois plus tard, Paris s’adjugeait le Trophée des Champions en battant Marseille au tir aux buts (3-2), mais en ayant eu beaucoup de mal à faire la différence. Cette fois-ci, c’est à Paris que le PSG va recevoir son ennemi de toujours, les deux clubs étant dans des dynamiques différentes.

Luis Enrique peu loquace Interrogé ce samedi en conférence de presse sur sa vision de la rencontre, Luis Enrique n’a rien laissé transparaître : « Il faut poser la question à M. De Zerbi, pas à moi. Son équipe aime avoir le ballon. J'aime les entraîneurs avec cette mentalité parce que c'est aussi la mienne. Après plus offensif ou moins offensif ? Je ne peux contrôler que mon équipe. Je verrai ce qu'ils font pendant le match. C'est important de s'adapter pour avoir le ballon. C'est un match très motivant pour nous, un match d'une importance vitale », a ainsi confié l’entraîneur du PSG.