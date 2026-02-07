Entraîner l'OM le fait rêver, «j'espère bientôt»

Axel Cornic

Même si sa position a été extrêmement fragilisée cet hiver, Roberto De Zerbi reste l’entraineur de l’Olympique de Marseille et sauf nouvelle catastrophe, cela ne devrait pas changer d’ici la fin de la saison. Mais attention, puisque des anciens joueurs du club phocéen rêvent de lui prendre sa place !

Devenir entraineur, c’est en général l’étape la plus logique lorsqu’on a été joueur de football. Tout le monde n’y passe pas, mais la liste des personnes concernées est extrêmement longue et elle s’allongera encore plus dans les prochaines années. Ainsi, à l’OM c’est une ancienne star qui pourrait tenter la reconversion pour prendre la place actuellement occupée par Roberto De Zerbi.

Samir Nasri rêve de l’OM Il s’agit de Samir Nasri, qui n’a jamais caché son intention d’un jour pouvoir prendre les rênes de l’équipe marseillaise. « Je partage mon temps entre Paris et Dubaï pour continuer de voir mon fils qui grandit tout doucement. Mais j’ai l’envie (d’entrainer) » a déclaré celui qui a porté les couleurs de l’OM de 2004 à 2008. « Le rêve c’est d’entraîner Marseille ou City ? Marseille. City aussi bien sûr, mais Marseille ».