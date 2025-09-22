Un nouvel entraîneur à l’OM : Il lâche un indice pour la date de son arrivée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir pris sa retraite sportive, Samir Nasri est devenu consultant. Officiant aujourd’hui sur Canal+, l’ancien joueur de l’OM pourrait toutefois prochainement retrouver les pelouses. En effet, Nasri a fait part de son envie de devenir entraîneur, rêvant notamment de prendre les commandes du club phocéen. Il en a d’ailleurs dit plus sur quand pourrait commencer cette nouvelle carrière.

Aujourd’hui, le banc de l’OM est occupé par Roberto De Zerbi. Mais voilà que le poste d’entraîneur du club phocéen est convoité et en fait rêver certains. C’est notamment le cas de Samir Nasri. Ancien joueur de l’OM, il a dernièrement fait part de son envie de devenir entraîneur, rêvant également de diriger la formation marseillaise. « Est-ce que je pourrais être coach dans le futur ? J’espère. J’espère avoir l’envie. Pour l’instant, ça a toujours été freiné par une seule chose : ma vie personnelle. Je partage mon temps entre Paris et Dubaï pour continuer de voir mon fils qui grandit tout doucement. Mais j’ai l’envie. Le rêve c’est d’entraîner Marseille ou City ? Marseille. City aussi bien sûr, mais Marseille », avait notamment balancé Nasri.

« Je viens de prolonger quatre ans à Canal+, donc… » Actuellement consultant sur Canal+, Samir Nasri se verrait donc bien entraîneur, pourquoi pas à l’OM, à l’avenir. Mais quand exactement ? Interrogé par Ouest France, le Marseillais s’est confié sur le sujet, expliquant alors : « Pas maintenant. Je viens de prolonger quatre ans à Canal+, donc… En fait, j’aimerais bien, mais ma vie, aujourd’hui, ne le permet pas. Je suis quelqu’un qui n’a pas de demi-mesure ».