PSG - Transfert à 80M€ : Le gros problème avec Luis Enrique !

Alexis Brunet

À l’été 2023, le PSG avait décidé de s’offrir Gonçalo Ramos sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Finalement recruté pour 80M€, le Portugais ne jouit pas d’un statut de titulaire indiscutable à Paris et il doit se contenter d’un rôle de supersub. Cela s’expliquerait notamment par le fait que le buteur est trop limité techniquement pour l’équipe de Luis Enrique.

Cette saison, le buteur le plus prolifique du PSG ne se nomme pas Ousmane Dembélé, ni même Khvicha Kvaratskhelia. Le Français et le Géorgien sont devancés par Gonçalo Ramos et ses 10 réalisations. Une prouesse pour le Portugais, qui est loin d’être un titulaire indiscutable à Paris.

Le supersub Ramos Il est rare que le nom de Gonçalo Ramos figure parmi les titulaires sur les feuilles de match du PSG. Le Portugais démarre souvent les rencontres sur le banc et Luis Enrique le fait entrer dans les dernières minutes, lorsque les défenses sont fatiguées. Un choix judicieux car l’ancien joueur du Benfica Lisbonne trouve souvent la faille, comme face à l’OM lors du Trophée des champions par exemple où il a égalisé à la dernière minute (2-2).