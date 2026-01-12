PSG : Signature d’un Ballon d’Or, une révélation tombe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Excellent la saison précédente, Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or 2025 en septembre dernier. Désormais, le PSG réfléchit sérieusement à prolonger le contrat de son numéro 10. Si au cours des dernières heures, certains médias ont affirmé que le Français avait refusé une première proposition, il n’en serait rien. Explications.

L’avenir du PSG devrait s’écrire avec Ousmane Dembélé. Vainqueur de la Ligue des Champions et élu il y a quelques mois Ballon d’Or, le numéro 10 parisien voit son bail actuel expirer en juin 2028. Forcément, du côté des dirigeants parisiens, on envisage une offre de prolongation pour le Français.

Le clan de Dembélé dément Au cours des dernières heures, RMC a notamment révélé qu’Ousmane Dembélé a refusé une première offre de prolongation émise par le PSG. Le média annonçait ainsi que les négociations étaient amenées à continuer dans les prochains jours. Cependant, ce dimanche soir, le clan du Ballon d’Or a décidé de démentir ces révélations auprès du Parisien, assurant qu’à ce jour, le PSG n’avait formulé aucune offre à Dembélé.