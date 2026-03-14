«Je suis dégoûté» : Il pince les parties intimes d'un footballeur, l'accident qu'il aurait voulu éviter !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi, une scène particulièrement cocasse a eu lieu en Espagne lors d'un match de Liga. Un joueur a été expulsé après avoir pincé les parties intimes de son adversaire et la séquence a fait le tour des réseaux sociaux. Après la rencontre, le joueur en question a tenu à prendre la parole pour expliquer son geste.

International marocain de 27 ans, Abdel Abqar était titulaire avec Getafe samedi pour affronter l'Atlético de Madrid face à Alexander Sorloth. Visiblement fatigué de devoir défendre face à l'avant-centre norvégien, il a craqué au début de la deuxième période en pinçant les parties intimes de son adversaire. Après le visionnage de la vidéo, il a été expulsé. Un accident qu'il regrette profondément.

🚨 BREAKING ! Following a VAR review:

🟨 Yellow card for Sørloth

🟥 Red card for Abqar



pic.twitter.com/pPOKsNWTnS — GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) March 14, 2026

« Je ne voulais pas le toucher là » Sur la vidéo, on aperçoit en effet le geste et la réaction d'Alexander Sorloth ne s'est pas fait attendre : il a bousculé le Marocain jusqu'à le projeter au sol. L'arbitre de la rencontre n'a pas hésité non plus après la vidéo : il a sorti le carton rouge pour Abdel Abqar et aussi un jaune pour Sorloth. « Je tiens à préciser que je n'avais aucune intention de toucher le joueur à cet endroit. Au football, on se touche, on se percute, mais je ne voulais pas le toucher là. La vidéo le montre clairement. Je le jure, je n'avais pas l'intention de le toucher; je voulais juste faire contact, comme au football. L'arbitre a vu que je voulais le toucher, mais ce n'était pas mon intention. Je le jure sur ma famille, je ne voulais pas le toucher » se défend-il au micro de Movistar LaLiga après la rencontre.