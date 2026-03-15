Mercato - OM : «C’est moi qui devais y aller», le transfert de cet international français est tombé à l’eau

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM cherchait à se renforcer en défense et pour cela elle a entre autres fait venir Benjamin Pavard. Le central a donc perduré la tradition des internationaux français passés par le club phocéen, mais certains ont également fait faux bond à Marseille. En effet, il y a quelques années, un tricolore devait débarquer dans le sud de la France, mais son transfert était finalement tombé à l’eau.

Il y a quelques années, ce n’était pas le PSG ou bien l’OM le meilleur club de France. L’équipe qui raflait tout en Ligue 1 dans les années 2000, c’était l’OL. Les Gones ne laissaient que des miettes à leurs adversaires avec notamment sept titres de champion consécutifs de 2002 à 2008. Certains joueurs en ont donc profité pour garnir leur palmarès, mais il aurait pu en être autrement pour l’un d’entre eux.

«Un joueur exceptionnel est sorti de l'équipe», la décision qui a payé à l’OM ! https://t.co/EWzNy8ooP5 — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« C’est moi qui devais y aller à la base » Parmi les joueurs marquants de cette génération, on peut notamment citer Sidney Govou. L’attaquant a tout connu avec l’OL, mais il aurait pu aller voir ailleurs dès 2004. En effet, l’ancien international français avait révélé au média Colinterview qu’il aurait dû signer à l’OM à ce moment-là. « Quand Peguy Luyindula part à Marseille, en fait, c’est moi qui devais y aller à la base. À l’époque, je dois m’engager là-bas, sauf que Paul ne veut pas que je parte. L’OM se rabat donc sur Peguy, sauf que lui ne veut pas partir, il était en train de renégocier son contrat avec Lyon. L’OL lui a fait comprendre que le club ne s’alignerait pas sur le salaire que Marseille proposait et qu’il ne le retenait pas. Il s’est donc engagé à Marseille. »