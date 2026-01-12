PSG : Un joueur de l’Algérie débarque !

Alexis Brunet

Ce lundi soir, le PSG retrouve le Paris FC pour un nouveau derby, cette fois en Coupe de France. Les pensionnaires du stade Jean-Bouin pourront compter lors de cette rencontre sur Ilan Kebbal, qui était dernièrement à la CAN. L’Algérie s’étant fait éliminer par le Nigéria samedi, le milieu offensif est déjà de retour et apte physiquement.

Après le Classique face à l’OM lors du Trophée des champions, c’est un derby qui attend le PSG ce lundi. Pour le compte des 16èmes de finale de Coupe de France, les joueurs de Luis Enrique seront opposés au Paris FC. C’est déjà la deuxième fois que les deux équipes se rencontrent cette saison après la rencontre de championnat le 4 janvier (victoire des partenaires de Vitinha 2-1).

Ilan Kebbal sera présent Pour cette deuxième rencontre de la saison face au PSG, le Paris FC pourra compter sur un renfort de taille. Alors qu’il se trouvait à la CAN depuis quelques semaines, Ilan Kebbal va faire son retour dans le groupe du PFC selon les informations de L’Équipe. L’Algérie s’étant fait éliminer par le Nigéria samedi en quart de finale, le milieu offensif est déjà remis à la disposition de son club.