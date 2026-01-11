Lewis Hamilton - Michael Schumacher : Il calme tout le monde chez Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé chez Ferrari en janvier 2025, Lewis Hamilton a connu une première année extrêmement compliquée au sein de l’écurie italienne. Ayant reçu son lot de critiques, le septuple champion du monde va tenter d’inverser la tendance cette année. Ancien ingénieur du Britannique, Jock Clear a rappelé que Michael Schumacher en personne avait mis du temps à performer au sein de la Scuderia.

Une véritable désillusion. Arrivé en grandes pompes chez Ferrari, Lewis Hamilton a connu une saison 2025 cauchemardesque. Complètement largué en termes de rythme, le septuple champion du monde a même été marqué mentalement par ses contre-performances. S’il souhaite désormais repartir de l’avant pour la saison 2026, Hamilton devra s’adapter, tout comme Michael Schumacher l’a fait au sein de l’écurie italienne.

« Il a fallu cinq ans à l’équipe avant qu’il ne remporte quoi que ce soit » Ancien ingénieur de l’Allemand mais aussi de Lewis Hamilton chez Mercedes, Jock Clear estime qu’il faudra de la patience pour le Britannique. « Je rappelle aux gens que lorsque Michael est arrivé chez Ferrari, il a fallu cinq ans à l’équipe avant qu’il ne remporte quoi que ce soit », a confié ce dernier dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.