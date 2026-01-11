Lewis Hamilton - Michael Schumacher : Il calme tout le monde chez Ferrari !

Arrivé chez Ferrari en janvier 2025, Lewis Hamilton a connu une première année extrêmement compliquée au sein de l’écurie italienne. Ayant reçu son lot de critiques, le septuple champion du monde va tenter d’inverser la tendance cette année. Ancien ingénieur du Britannique, Jock Clear a rappelé que Michael Schumacher en personne avait mis du temps à performer au sein de la Scuderia.
Une véritable désillusion. Arrivé en grandes pompes chez Ferrari, Lewis Hamilton a connu une saison 2025 cauchemardesque. Complètement largué en termes de rythme, le septuple champion du monde a même été marqué mentalement par ses contre-performances. S’il souhaite désormais repartir de l’avant pour la saison 2026, Hamilton devra s’adapter, tout comme Michael Schumacher l’a fait au sein de l’écurie italienne.
« Il a fallu cinq ans à l’équipe avant qu’il ne remporte quoi que ce soit »
Ancien ingénieur de l’Allemand mais aussi de Lewis Hamilton chez Mercedes, Jock Clear estime qu’il faudra de la patience pour le Britannique. « Je rappelle aux gens que lorsque Michael est arrivé chez Ferrari, il a fallu cinq ans à l’équipe avant qu’il ne remporte quoi que ce soit », a confié ce dernier dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.
« Cela ne se fait pas du jour au lendemain »
« Cela ne se fait pas du jour au lendemain, et j’ai dit à quelques personnes, vers le milieu de la saison, que je savais que Lewis avait vraiment eu du mal l’année dernière à relever ce défi difficile », conclut Jock Clear.