F1 - Transfert avec Verstappen : Pierre Gasly reçoit un coup de fil !

Alors que Pierre Gasly a démarré en Formule 1 au volant d’une Toro Rosso, rapidement, le Français a tapé dans l’oeil de Red Bull avec ses performances. Ainsi, en 2019, l’actuel pilote Alpine est devenu le coéquipier de Max Verstappen. Une décision qui lui avait été annoncée au téléphone par Helmut Marko et Gasly s’en souvient très bien.

Etre le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull n’est clairement pas simple. Dernièrement, c’est Sergio Pérez qui avait fait part de son calvaire aux côtés du Néerlandais. « Être le coéquipier de Max est déjà très difficile, mais être le coéquipier de Max chez Red Bull, c’est le pire job en F1 », expliquait le Mexicain. Pierre Gasly peut lui aussi en témoigner. En effet, le Français avait galéré chez Red Bull, après avoir été promu en 2019 suite à ses bonnes performances chez Toro Rosso.

« Le choix se résumait à Carlos Sainz et moi » Récompensé de ses résultats avec Toro Rosso, Pierre Gasly avait donc rejoint Red Bull et Max Verstappen. Rapporté par Paddock-GP, le Français est revenu sur ce grand changement de sa carrière, expliquant notamment : « Le choix se résumait à Carlos Sainz et moi. Et Helmut m'a appelé pour me dire : « Tu seras pilote Red Bull Racing l'année prochaine » ».