Le PSG sur Netflix : Le rebondissement que personne n'a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de saison dernière, Nasser Al-Khelaïfi annonçait qu'un documentaire était en préparation sur Netflix. Compte tenu de la réussite du PSG lors du précédent exercice. Cependant, ce projet très ambitieux aurait pris du plomb d'aile ces derniers jours. Un rebondissement inattendu.

La saison dernière, le PSG a choqué tout le monde en remportant six trophées, et passant même proche d'un septième, échouant en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (0-3). Une réussite qui aurait pu être suivie sur les écrans durant une série documentaire.

🔴 𝗨𝗡 𝗗𝗢𝗖𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗔𝗖𝗥𝗘́ 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟰/𝟮𝟱 𝗗𝗨 𝗣𝗦𝗚 𝗘𝗦𝗧 𝗔𝗖𝗧𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗗𝗨𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 ! 🎬❤️💙



Il sera diffusé sur Netflix et retracera notamment les coulisses du sacre européen.



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Le PSG voulait un documentaire sur Netflix... En effet, en juin dernier, peu de temps après la victoire en Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi annonçait qu'un documentaire était en préparation sur Netflix. « Il y aura une série documentaire sur le Paris Saint-Germain après la Coupe du monde des clubs. Ce sera sur les coulisses des événements du sacre européen et ça sortira sur Netflix après la Coupe du monde des clubs », confiait le président du PSG dans une interview accordée à Al-Kass Sports.