Le PSG sur Netflix : Le rebondissement que personne n'a vu venir !

En fin de saison dernière, Nasser Al-Khelaïfi annonçait qu'un documentaire était en préparation sur Netflix. Compte tenu de la réussite du PSG lors du précédent exercice. Cependant, ce projet très ambitieux aurait pris du plomb d'aile ces derniers jours. Un rebondissement inattendu.
La saison dernière, le PSG a choqué tout le monde en remportant six trophées, et passant même proche d'un septième, échouant en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (0-3). Une réussite qui aurait pu être suivie sur les écrans durant une série documentaire.
Le PSG voulait un documentaire sur Netflix...
En effet, en juin dernier, peu de temps après la victoire en Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi annonçait qu'un documentaire était en préparation sur Netflix. « Il y aura une série documentaire sur le Paris Saint-Germain après la Coupe du monde des clubs. Ce sera sur les coulisses des événements du sacre européen et ça sortira sur Netflix après la Coupe du monde des clubs », confiait le président du PSG dans une interview accordée à Al-Kass Sports.
... qui ne verra jamais le jour ?
Cependant, cette série pourrait bien ne jamais voir le jour. Selon les informations le journaliste Noah Moulinet, le PSG aurait décidé d'abandonner le projet à cause du comportement de Netflix. « La série a bien été annoncée en cours de tournage à l’automne dernier, et la société de production américaine Words and pictures, spécialisée dans les documentaires sportifs, a été choisie pour mener le projet. Mais, dans un second temps, Netflix a décidé de mobiliser également une autre boutique de production. Une structure française cette fois : Quad. Après quelque temps, la plateforme aurait toutefois interrompu le travail en cours, et certains proches observateurs évoquent déjà l’abandon pur et simple du doc », écrit-elle dans les colonnes de L'Informé. Une mauvaise nouvelle pour les supporters du PSG.