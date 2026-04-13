Le PSG a trouvé le successeur de Javier Pastore, c’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien chouchou du Parc des Princes, Javier Pastore a laissé un très belle trace au PSG où il est la première recrue phare de l'ère qatarie. Mais l'Argentin estime que le club de la capitale a déjà trouvé son successeur.

Très discret sur le mercato ces derniers mois, le PSG a toutefois recruté le jeune milieu de terrain du FC Barcelone Dro Fernandez recruté pour environ 8M€ cet hiver. Un joueur qui a déjà montré de belles choses avec son numéro 27 dans le dos. Et Javier Pastore est d'ailleurs ravi que ce soit Dro Fernandez qui ait récupéré son numéro.

ℹ "Luis Enrique donne beaucoup de confiance aux jeunes joueurs, il leur transmet et donne de la liberté et c'est très important pour nous"



🎙 Dro Fernández

pic.twitter.com/5qdhCtS1b1 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 5, 2026

Pastore est fan de Dro Fernandez « Il a une classe, j'aime beaucoup regarder jouer ce garçon. Il est encore très jeune. Son heure va venir à Paris, j'en suis sûr. Il a le profil pour jouer dans ce PSG. Il a déjà joué et montré pas mal de choses positives. Je suis très content que ce soit un joueur comme lui qui ait hérité du numéro 27 qui était le mien et que les gens identifient au beau jeu et au talent. Je crois que du talent, Dro en a à revendre. Je suis très heureux qu'il porte mon numéro et je suis sûr qu’il va avoir beaucoup de succès pendant de longues années ici à Paris », a-t-il confié au micro de Top Mercato avant de conseiller Bradley Barcola.