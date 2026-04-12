PSG : Une mauvaise nouvelle après la polémique ?

Axel Cornic

Très critiqué cette saison, le Paris Saint-Germain s’est réveillé au meilleur des moments, avec des grosses prestations en huitième puis lors du quart de finale aller de Ligue des Champions. Mais ce n’est pas encore gagné, puisque les Parisiens vont devoir finir le travail ce mardi face à Liverpool, avec peut-être un renfort supplémentaire.

Les blessures ont été nombreuses cette saison à Paris, avec notamment les pépins physiques qui ont gêné Ousmane Dembélé au cours de l’hiver. Mais peu à peu, les stars du PSG ont commencé à quitter l’infirmerie et semblent pour le moment être en grande forme. Sauf pour Bradley Barcola, qui s’est blessé à la cheville à la mi-mars.

Mercato - PSG : Le salaire exorbitant que cette star avait réclamé…Paris a dit oui ! https://t.co/PwKeAe9P9X — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Le PSG aurait bien aimé faire jouer Barcola... Les dernières nouvelles autour de l’international français semblent être rassurantes. D’après les informations de L’Equipe, Barcola devrait même faire partie du groupe parisien pour le quart de finale retour de Ligue des Champions, face à Liverpool. Pas question toutefois de prendre des risques, puisque Luis Enrique ne devrait le lancer qu’en cas d’extrême nécessité. Dans cette optique, le coach du PSG aurait d’ailleurs bien aimé pouvoir compter sur un match ce week-end afin de lui faire engranger du temps de jeu.