Un malaise à la Kylian Mbappé au PSG ?

Amadou Diawara

D'après Daniel Riolo, le staff médical du Real Madrid aurait fait une erreur de diagnostic lorsqu'il a réalisé des examens pour connaitre la nature de la blessure au genou de Kylian Mbappé (27 ans). Au PSG, un cas similaire aurait eu lieu avec un joueur de Luis Enrique.

Touché au genou au mois de décembre, Kylian Mbappé a continué à jouer pendant quelques mois. Ce qui aurait aggravé sa blessure. En effet, Kylian Mbappé a été contraint de manquer plusieurs semaines de compétition. D'après Daniel Riolo, le numéro 10 du Real Madrid s'est retrouvé dans cette situation parce que le staff médical de son club a fait une grosse erreur de diagnostic lorsqu'il l'a examiné.

Deschamps au Real Madrid : Kylian Mbappé a son mot à dire ? L'incroyable révélation en Espagne ! https://t.co/hA55PfKwuL — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

PSG : Une fissure de la rotule pour Fabian Ruiz « Il est venu voir un des plus grands spécialistes du genou en France. En parallèle, on sait qu’il y a eu un mauvais diagnostic posé à Madrid, puisque visiblement ça ne lui a pas plu et il était même en colère. Il est venu consulter un médecin (en France) qui visiblement a constaté qu’à Madrid on avait mal travaillé. Le diagnostic posé sur le genou de Mbappé était tellement catastrophique, et certainement pire que catastrophique, puisque c’était une erreur absolument majeure. Pour le Real c’est une honte totale ce qu’il s’est passé et je pense qu’on a évité le pire pour Mbappé. Cette erreur de diagnostic aurait pu s’avérer bien plus grave, parce que Mbappé a mis du temps à savoir ce qu’il avait. Il a eu ses activités par ailleurs, il a même disputé quelques matchs sans savoir exactement ce qu’il avait. Il aurait pu se flinguer le genou. Ce qui aurait pu être très grave, c’est que, à cause de cette erreur de diagnostic, il se pète complètement parce qu’il n’a pas arrêté tout de suite son activité. Ce qui se dit dans les "milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme. Il se dit qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », avait révélé Daniel Riolo le 23 mars, et ce, dans l'émission l'After Foot (RMC Sport).