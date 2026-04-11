«Il est en train de séduire le PSG» : Un accord (inespéré) va bientôt tomber ?

Pierrick Levallet

En parallèle des préparations pour le mercato, le PSG prépare un projet colossal. Et un accord assez inespéré pourrait bientôt tomber. Le club de la capitale pourrait potentiellement se laisser convaincre par certains arguments et cela pourrait totalement débloquer la situation sur ce dossier pourtant si épineux il y a quelques temps.

Alors que la fin de saison approche, le PSG prépare déjà son recrutement pour son mercato. Et en parallèle, le club de la capitale mettrait sur pied un projet colossal. Depuis quelques temps maintenant, la formation parisienne cherche à devenir propriétaire du Parc des Princes. Les négociations étaient toutefois bloquées par Anne Hidalgo, qui refusait de céder le stade aux dirigeants qataris. Emmanuel Grégoire, nouveau maire de Paris, a toutefois l’intention de trouver un accord avec le PSG pour la vente de l’enceinte. Et il pourrait présenter des arguments susceptibles de convaincre les Rouge-et-Bleu, qui avaient exploré des options à Poissy et Massy ces dernières semaines.

Mercato : Improbable échange avec le PSG, il va faire son retour en Ligue 1 ? https://t.co/mxxKFZJLOw — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

«Le PSG va adorer» « Si quelqu’un peut le faire c’est lui, et il va le faire. D’abord, il a renoué le dialogue. Il va aux matchs, il parle avec Nasser (Al-Khelaïfi). Madame Hidalgo, il n’y avait plus aucun contact, donc dialogue renoué. Ensuite, il est pragmatique. Il propose un bail longue durée, ça ne marche pas, il va proposer une vente encadrée, et là il va réussir. Et le coup de génie, c’est cette fameuse Porte de Paris entre Porte d’Auteuil et Porte de Saint-Cloud, avec du business, des hôtels, et ça le PSG va adorer. Pour moi, il est en train de séduire le PSG » a d’abord expliqué Gilles Verdez sur RTL.