Vente du Parc des Princes : La promesse qui va enchanter le PSG !

Depuis quelques temps maintenant, le PSG cherche à racheter le Parc des Princes afin d’y mener des travaux de rénovation. Mais les négociations étaient bloquées par le refus catégorique d’Anne Hidalgo de céder le stade aux dirigeants qataris. Emmanuel Grégoire, nouveau maire de Paris, a toutefois relancé les négociations. Et une promesse devrait enchanter les Rouge-et-Bleu.
Cela fait un moment que le PSG cherche à être propriétaire de son enceinte. Le club de la capitale avait entamé des négociations pour racheter le Parc des Princes afin d’y mener des travaux de rénovation. Le dossier avait toutefois tourné court face au refus catégorique d’Anne Hidalgo, qui ne voulait pas céder le stade aux dirigeants de QSI. Tout a changé avec les élections municipales. Emmanuel Grégoire a été élu à Paris, et a relancé les négociations avec le PSG.
Emmanuel Grégoire veut honorer sa promesse pour le Parc des Princes
Le nouveau maire de la capitale a toujours savoir que conserver les champions d’Europe 2025 au Parc des Princes constituait une priorité. Comme le rapporte Le Parisien, Emmanuel Grégoire s’y était même engagé, et il entend bien tenir sa promesse. Ce vendredi soir, les conseillers de Paris auraient reçu le vœu qui devrait être soumis à leur vote ce mardi. Celui-ci devrait permettre d’obtenir un mandat afin d’engager des discussions avec le PSG pour la vente du Parc des Princes.
Le PSG a sondé d'autres villes
Reste maintenant à voir si les négociations aboutiront à un accord. Face au refus d’Anne Hidalgo, le PSG avait sondé Poissy et Massy pour l’accueillir. Paris serait donc en concurrence avec ces deux villes désormais. Emmanuel Grégoire refuse en tout cas de voir les Rouge-et-Bleu quitter la capitale et le Parc des Princes. Il faudra néanmoins trouver un terrain d'entente avec les dirigeants du club phare de la capitale pour cela. Affaire à suivre...