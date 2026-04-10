Vente du Parc des Princes : La promesse qui va enchanter le PSG !

Pierrick Levallet

Depuis quelques temps maintenant, le PSG cherche à racheter le Parc des Princes afin d’y mener des travaux de rénovation. Mais les négociations étaient bloquées par le refus catégorique d’Anne Hidalgo de céder le stade aux dirigeants qataris. Emmanuel Grégoire, nouveau maire de Paris, a toutefois relancé les négociations. Et une promesse devrait enchanter les Rouge-et-Bleu.

Cela fait un moment que le PSG cherche à être propriétaire de son enceinte. Le club de la capitale avait entamé des négociations pour racheter le Parc des Princes afin d’y mener des travaux de rénovation. Le dossier avait toutefois tourné court face au refus catégorique d’Anne Hidalgo, qui ne voulait pas céder le stade aux dirigeants de QSI. Tout a changé avec les élections municipales. Emmanuel Grégoire a été élu à Paris, et a relancé les négociations avec le PSG.

Mercato - PSG : Un gros contrat lui est proposé, il va bientôt dire oui à Nasser Al-Khelaïfi ? https://t.co/ubuqoQm2tV — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Emmanuel Grégoire veut honorer sa promesse pour le Parc des Princes Le nouveau maire de la capitale a toujours savoir que conserver les champions d’Europe 2025 au Parc des Princes constituait une priorité. Comme le rapporte Le Parisien, Emmanuel Grégoire s’y était même engagé, et il entend bien tenir sa promesse. Ce vendredi soir, les conseillers de Paris auraient reçu le vœu qui devrait être soumis à leur vote ce mardi. Celui-ci devrait permettre d’obtenir un mandat afin d’engager des discussions avec le PSG pour la vente du Parc des Princes.