«Il n’existe aucune preuve» : Le scandale raciste qui fait réagir ce joueur du PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En février dernier, la confrontation entre le Real Madrid et le Benfica en Ligue des champions a fait couler beaucoup d'encre. En effet, lors du match aller au Portugal, la partie a été interrompue quelques minutes après les accusations de racisme de Vinicius Jr contre Gianluca Prestianni. Une affaire qui fait toujours parler près de deux mois plus tard puisqu'un joueur du PSG a donné son avis là-dessus.

Lors de la rencontre, Gianluca Prestianni a été aperçu en train de se couvrir la bouche avec son maillot. Vinicius Jr l'a accusé de l'avoir traité de « singe », des attaques dont le Brésilien a malheureusement l'habitude depuis quelques années au Real Madrid. Le scandale raciste a fait beaucoup réagir et l'UEFA doit encore trancher dans ce dossier, Prestianni clamant toujours son innocence. Gonçalo Ramos a été interrogé sur la polémique.

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Gonçalo Ramos réagit au scandale raciste concernant Vinicius Jr Alors que Gianluca Prestianni a reçu assez vite le soutien de son club le soir de ce fameux match, Gonçalo Ramos a tenu à apporter son point de vue sur la situation. Le joueur portugais du PSG a évolué à Benfica avant son arrivée dans la capitale. « D’après ce que j’ai compris, il n’existe aucune preuve que cela se soit réellement produit. Si c’est le cas, c’est répréhensible. Nous devons éviter ce genre de comportement » a-t-il d'abord déclaré pour le podcast Cala-te Boca tenu par la webradio portugaise Mega Hits.