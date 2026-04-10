«Il n’existe aucune preuve» : Le scandale raciste qui fait réagir ce joueur du PSG

En février dernier, la confrontation entre le Real Madrid et le Benfica en Ligue des champions a fait couler beaucoup d'encre. En effet, lors du match aller au Portugal, la partie a été interrompue quelques minutes après les accusations de racisme de Vinicius Jr contre Gianluca Prestianni. Une affaire qui fait toujours parler près de deux mois plus tard puisqu'un joueur du PSG a donné son avis là-dessus.
Lors de la rencontre, Gianluca Prestianni a été aperçu en train de se couvrir la bouche avec son maillot. Vinicius Jr l'a accusé de l'avoir traité de « singe », des attaques dont le Brésilien a malheureusement l'habitude depuis quelques années au Real Madrid. Le scandale raciste a fait beaucoup réagir et l'UEFA doit encore trancher dans ce dossier, Prestianni clamant toujours son innocence. Gonçalo Ramos a été interrogé sur la polémique.
Gonçalo Ramos réagit au scandale raciste concernant Vinicius Jr
Alors que Gianluca Prestianni a reçu assez vite le soutien de son club le soir de ce fameux match, Gonçalo Ramos a tenu à apporter son point de vue sur la situation. Le joueur portugais du PSG a évolué à Benfica avant son arrivée dans la capitale. « D’après ce que j’ai compris, il n’existe aucune preuve que cela se soit réellement produit. Si c’est le cas, c’est répréhensible. Nous devons éviter ce genre de comportement » a-t-il d'abord déclaré pour le podcast Cala-te Boca tenu par la webradio portugaise Mega Hits.
« Je pense que cela fait partie de notre sport »
Buteur au début de la deuxième mi-temps lors de ce match, Vinicius Jr s'était permis une petite danse en guise de célébration qui n'a visiblement pas plu à tout le monde. C'est ce qui lui a été reproché ensuite, notamment de la part de José Mourinho, l'entraîneur de Benfica. « Même si quelqu’un célèbre un but de manière exubérante, et que certains qualifient cela de provocation, je pense que cela fait partie de notre sport. Cela fait aussi partie de l’histoire des autres sports, comme le basket-ball, le tennis… Un peu de provocation, ça peut même nous stimuler » poursuit Gonçalo Ramos. Gianluca Prestianni, lui, devrait être fixé prochainement sur son sort, lui qui estime avoir été sanctionné sans preuve en étant privé du match retour.