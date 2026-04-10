Officiel : Le Real Madrid dénonce publiquement un média, c'est la surprise en Espagne !

Le Real Madrid a décidé de muscler son jeu. Alors que le club a traversé plusieurs épisodes médiatiques largement commentés, un communiqué a cette fois-ci été publié par le club merengue pour démentir une information publiée par un média espagnol.
Jeudi soir, dans l'émission El Larguero diffusée sur la Cadena SER, le journaliste Antón Meana a lâché une information étonnante concernant la recherche d'un directeur sportif au Real Madrid. « Ce n'est pas une décision qui a été prise, mais ils étudient une restructuration qui pourrait ne pas se limiter à l'effectif. Selon diverses sources, une agence externe au Real Madrid examine actuellement les profils de directeurs sportifs de premier plan, pour la grande majorité en activité, afin de pouvoir, le moment venu, constituer un dossier de candidats et l'envoyer au club », a-t-il révélé au micro de la radio espagnole.
Le Real dément une information
Une information que le club merengue s'est empressé de démentir par le biais d'un communiqué officiel. « Le Real Madrid C. F. tient à préciser que les informations diffusées hier soir par l’émission El Larguero de la Cadena Ser, selon lesquelles notre club envisagerait d’intégrer un directeur sportif à son organigramme, sont totalement fausses. Le Real Madrid apprécie énormément le travail accompli par la direction sportive du club, qui nous a permis de vivre l’une des périodes les plus fructueuses de toute notre histoire avec l’obtention de nombreux titres, dont 6 Coupes d’Europe en dix ans », peut-on lire.
L'Espagne s'étonne de ce communiqué
Une communication rare et qui interpelle en Espagne puisque l'information démentie n'avait rien de sensible. Le journaliste Lucas Navarrete fait d'ailleurs le lien avec la récente affaire Mbappé et les révélations sur sa blessure au genou, que le Real Madrid n'avait pas démenti. « Le fait que le Real Madrid démente cette information plutôt anodine de Cadena SER sans pour autant nier l'affaire du genou de Mbappé en dit long sur cette saga », écrit-il sur ses réseaux sociaux.