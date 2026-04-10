Officiel : Le Real Madrid dénonce publiquement un média, c'est la surprise en Espagne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le Real Madrid a décidé de muscler son jeu. Alors que le club a traversé plusieurs épisodes médiatiques largement commentés, un communiqué a cette fois-ci été publié par le club merengue pour démentir une information publiée par un média espagnol.

Jeudi soir, dans l'émission El Larguero diffusée sur la Cadena SER, le journaliste Antón Meana a lâché une information étonnante concernant la recherche d'un directeur sportif au Real Madrid. « Ce n'est pas une décision qui a été prise, mais ils étudient une restructuration qui pourrait ne pas se limiter à l'effectif. Selon diverses sources, une agence externe au Real Madrid examine actuellement les profils de directeurs sportifs de premier plan, pour la grande majorité en activité, afin de pouvoir, le moment venu, constituer un dossier de candidats et l'envoyer au club », a-t-il révélé au micro de la radio espagnole.

Le Real dément une information Une information que le club merengue s'est empressé de démentir par le biais d'un communiqué officiel. « Le Real Madrid C. F. tient à préciser que les informations diffusées hier soir par l’émission El Larguero de la Cadena Ser, selon lesquelles notre club envisagerait d’intégrer un directeur sportif à son organigramme, sont totalement fausses. Le Real Madrid apprécie énormément le travail accompli par la direction sportive du club, qui nous a permis de vivre l’une des périodes les plus fructueuses de toute notre histoire avec l’obtention de nombreux titres, dont 6 Coupes d’Europe en dix ans », peut-on lire.