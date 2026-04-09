Le prochain Ballon d’Or déjà promis à Kylian Mbappé… à une condition ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on connaitra pas l’identité du prochain Ballon d’Or avant plusieurs mois, il est déjà question de celui qui succèdera à Ousmane Dembélé. Et si Kylian Mbappé était alors le suivant ? Considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs joueurs du monde, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France pourrait en tout cas être le grand favori si un scénario venait à se réaliser.

A 27 ans, Kylian Mbappé a encore quelques lignes manquantes à son CV. Parmi elles, on retrouve notamment le Ballon d’Or. Alors qu'on lui promettait déjà ce trophée, et pas qu'un seul, au début de sa carrière, l’attaquant du Real Madrid ne l'a toujours pas soulevé. Et si c’était pour 2026 ? Mbappé succèdera-t-il à Ousmane Dembélé au palmarès ? Tout devrait se jouer dans les mois à venir…

Kylian Mbappé : Une star du PSG le rejoint, la statistique va vous épater ! https://t.co/gAiVJtrhkY — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

Aucune chance pour Doué ? Kylian Mbappé n'est pas seul à prétendre au prochain Ballon d’Or. Journaliste pour Le Parisien, Laurent Perrin a été interrogé sur les chances de Désiré Doué, buteur avec le PSG ce mercredi contre Liverpool. C’est alors qu'il a été très clair : « Doué peut-il gagner le Ballon d’Or dès cette année ? En football, tout est imaginable, mais là, il part quand même de très loin. D’autant plus que, selon moi, le Ballon d’or 2026 se décidera aux Etats-Unis et ira à un vainqueur de la Coupe du monde ».