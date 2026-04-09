Le prochain Ballon d’Or déjà promis à Kylian Mbappé… à une condition ?

Alors qu’on connaitra pas l’identité du prochain Ballon d’Or avant plusieurs mois, il est déjà question de celui qui succèdera à Ousmane Dembélé. Et si Kylian Mbappé était alors le suivant ? Considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs joueurs du monde, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France pourrait en tout cas être le grand favori si un scénario venait à se réaliser.
A 27 ans, Kylian Mbappé a encore quelques lignes manquantes à son CV. Parmi elles, on retrouve notamment le Ballon d’Or. Alors qu'on lui promettait déjà ce trophée, et pas qu'un seul, au début de sa carrière, l’attaquant du Real Madrid ne l'a toujours pas soulevé. Et si c’était pour 2026 ? Mbappé succèdera-t-il à Ousmane Dembélé au palmarès ? Tout devrait se jouer dans les mois à venir…
Aucune chance pour Doué ?
Kylian Mbappé n'est pas seul à prétendre au prochain Ballon d’Or. Journaliste pour Le Parisien, Laurent Perrin a été interrogé sur les chances de Désiré Doué, buteur avec le PSG ce mercredi contre Liverpool. C’est alors qu'il a été très clair : « Doué peut-il gagner le Ballon d’Or dès cette année ? En football, tout est imaginable, mais là, il part quand même de très loin. D’autant plus que, selon moi, le Ballon d’or 2026 se décidera aux Etats-Unis et ira à un vainqueur de la Coupe du monde ».
Le Ballon d’Or pour Mbappé en cas de titre mondial ?
C’est ensuite que Laurent Perrin a expliqué que le Ballon d'Or devrait revenir en priorité à Kylian Mbappé si l'équipe de France venait à remporter la Coupe du monde : « Vous allez me dire que Doué peut être champion du monde avec les Bleus et je vous répondrais que, dans ce cas, je vois mal ce trophée échapper à Kylian Mbappé. Parce que si la France va en finale, il y a des grandes chances qu’il batte le record de buts en Coupe du monde (il en est à 12, le record de Miroslav Klose est de 16). Et puis c’est Mbappé... Donc, à moins que Doué ne marque un doublé en finale de la Ligue des champions et un autre en finale de Coupe du monde, il va devoir attendre encore ». Ne reste plus qu'à gagner le Mondial pour l’attaquant du Real Madrid…