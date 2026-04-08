Kylian Mbappé : «Ça commence à me fatiguer», un journaliste français n'en peut plus

Axel Cornic

Avec 39 buts en 37 rencontres toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière. Pourtant, l’attaquant du Real Madrid n’a jamais été autant critiqué par la presse espagnole et la récente défaite face au Bayern Munich lors du quart de finale aller de Ligue des Champions (1-2), ne va pas arranger les choses.

Non, la vie espagnole de Kylian Mbappé n’est pas vraiment idyllique. Tout le monde pensait que ça irait mieux après son départ compliqué du PSG, mais c’était sans compter sur les médias espagnols, qui sont sans pitié. Il ne se passe en effet pas un jour sans que le Français ne soit pointé du doigt et accusé d’avoir à lui tout seul plombé le Real Madrid.

Zinedine Zidane rejoint par un autre entraîneur de renom cette saison ? https://t.co/Uq2DyNRkQA — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Mbappé, hier, il est excellent » Pourtant, ce mardi soir Kylian Mbappé était l’un des seuls à surnager face au Bayern Munich, marquant d’ailleurs le seul but du Real Madrid. Mais ça n’a pas fait taire les critiques, bien au contraire. Et ça commence à sérieusement agacer, de ce côté-ci des Pyrénées. « Mbappé, hier, il est excellent. Evidemment, ils n’ont pas trop le choix comme ils n’ont pas d’expression collective, ils envoient en profondeur leurs dragsters » a déclaré Nabil Djellit, sur La chaîne L’Equipe.