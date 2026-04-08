Kylian Mbappé : Sa première fois à Madrid dont il se serait bien passé…

Ce mardi soir, le Real Madrid s’est incliné à domicile contre le Bayern Munich (1-2) en quart de finale aller de la Ligue des champions. Grâce à son but en seconde période, Kylian Mbappé permet à son club de garder un espoir de qualification en vue du retour en Allemagne la semaine prochaine, mais l’international français voit néanmoins une belle série s’interrompre.
Le Real Madrid a mal entamé son quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich en perdant la manche aller au Santiago Bernabéu (1-2). Luis Diaz (41e) puis Harry Kane (46e) ont permis au mastodonte bavarois de prendre l’avantage sur leur adversaire, qui peut conserver un espoir de qualification grâce à la réduction de l’écart signée Kylian Mbappé (74e).
Fin de série pour Mbappé
Mais avec ce but lors d’une défaite du Real Madrid, l’ancienne star du Paris SG voit une belle série s’interrompre. Comme l’a relevé le compte Stats du Foot sur le réseau social X, c’est la première fois que le club merengue perd un match à domicile en compétition officielle au cours duquel Kylian Mbappé trouve le chemin des filets (25 victoires, 1 nul).
« C’est ce Mbappé qu’on veut voir »
Après la rencontre, Alvaro Arbeloa regrettait le résultat. « Avec un peu plus de réussite en seconde période, on aurait pu l’éviter. On a fait deux erreurs sur des pertes de balle qu’on avait justement identifiées. Contre ce genre d’adversaire, ça se paie. Ce but nous laisse de l’espoir. S’il y a bien une équipe capable de gagner à Munich, c’est le Real Madrid », a confié l’entraîneur espagnol, rapporté par Real-France.
Alvaro Arbeloa est ensuite revenu sur la prestation de Kylian Mbappé. « Très impliqué, une menace constante, a-t-il analysé, en conférence de presse. C’est ce Mbappé qu’on veut voir, un Mbappé qui veut être lui-même au quotidien. »