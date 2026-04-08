Kylian Mbappé : Sa première fois à Madrid dont il se serait bien passé…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi soir, le Real Madrid s’est incliné à domicile contre le Bayern Munich (1-2) en quart de finale aller de la Ligue des champions. Grâce à son but en seconde période, Kylian Mbappé permet à son club de garder un espoir de qualification en vue du retour en Allemagne la semaine prochaine, mais l’international français voit néanmoins une belle série s’interrompre.

Le Real Madrid a mal entamé son quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich en perdant la manche aller au Santiago Bernabéu (1-2). Luis Diaz (41e) puis Harry Kane (46e) ont permis au mastodonte bavarois de prendre l’avantage sur leur adversaire, qui peut conserver un espoir de qualification grâce à la réduction de l’écart signée Kylian Mbappé (74e).

Kylian Mbappé face à un «problème» à cause de son père ? https://t.co/F9quLhyhH0 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

Fin de série pour Mbappé Mais avec ce but lors d’une défaite du Real Madrid, l’ancienne star du Paris SG voit une belle série s’interrompre. Comme l’a relevé le compte Stats du Foot sur le réseau social X, c’est la première fois que le club merengue perd un match à domicile en compétition officielle au cours duquel Kylian Mbappé trouve le chemin des filets (25 victoires, 1 nul).