Kylian Mbappé : «Ça va être invivable», un ultimatum lui est lancé sur RMC

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2024 en provenance du PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas remporté la moindre compétition majeure sous les couleurs du Real Madrid, avec seulement une Supercoupe d’Europe à se mettre sous la dent. Alors que la Casa Blanca est opposée au Bayern Munich ce mardi soir en quarts de finale aller de la Ligue des champions, un ultimatum lui a été lancé sur les ondes de RMC.

Après avoir éliminé Manchester City au tour précédant, le Real Madrid reçoit le Bayern Munich ce mardi soir, en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Cette fois-ci, les Merengue pourront compter sur Kylian Mbappé. Absent pendant un mois en raison d’une blessure à un genou, le capitaine de l’équipe de France avait fait son retour au match retour face au Citizens.

⚽ Pour Mbappé, l'heure de marquer le coup



Vincent : "Un but par match on s'en fout, il lui faut des titres !" #RMCLive pic.twitter.com/xiOE0laLlf — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 7, 2026

« Mbappé, il faut qu’il fracasse tout » Et pour Vincent Moscato, Kylian Mbappé doit marquer les esprits. « Mbappé, il faut qu’il fracasse tout. Parce que ça fait deux ans qu’il est en Espagne, même s’il a fini meilleur buteur du Real Madrid l’an dernier, ou même du championnat espagnol. Le problème, c’est pas de titre. Et ce qui compte le plus, ce ne sont pas les récompenses individuelles, c’est un sport collectif, il faut des titres : être champion d’Espagne, gagner la Coupe du Roi, gagner la Ligue des champions bien sûr, ce serait la cerise sur le gâteau. Il faut qu’il démarre, parce qu’au bout d’un moment ça va être invivable », a-t-il déclaré dans le Super Moscato Show sur RMC.