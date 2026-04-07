Ça chauffe pour Kylian Mbappé : Un célèbre journaliste espagnol craque dans son émission !

Depuis quelques mois, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques en Espagne à cause de son comportement au Real Madrid. Et son interview avec Aurélien Tchouaméni dans le podcast The Bridge n'a pas arrangé ses affaires puisqu'il se fait fracasser dans l'une des émissions les plus populaires en Espagne.
Ces derniers jours, Kylian Mbappé a de nouveau fait parler ces derniers jours. Et pour cause, l'attaquant du Real Madrid a accordé une interview au podcast The Bridge, présenté par son coéquipier Aurélien Tchouaméni, et en présence d'un autre invité Achraf Hakimi. Et certains des propos du capitaine de l'équipe de France ont largement été évoqués dans les médias espagnols. Un passage a notamment retenu l'attention, à savoir celui lors duquel Kylian Mbappé s'amuse de son absence de travaille défensif. Et compte tenu du contexte actuel, Josep Pedrerol, célèbre animateur du Chiringuito, n'a pas du tout été amusé par cette séquence.
Pedrerol fracasse Mbappé !
« Mbappé est très bon, mais Mbappé n’a pas compris le Real Madrid. Je crois que le Mbappé-Football Club est très bon, mais je pense qu’il n’a pas compris le Real Madrid, ce qu’est Madrid. Qu’il prenne en compte les critiques venues d’Europe, comme le fait Arbeloa, et qu’il comprenne que c’est très important (de courir). "je ne cours pas parce que… ahah, Tchouaméni, ahah Hakimi…" », confie-t-il au micro de son émission.
«Mbappé n’a pas compris le Real Madrid»
Visiblement très remonté contre Kylian Mbappé, Josep Pedrerol assure également que « les fans du Real Madrid veulent que Mbappé se ressaisisse, qu’il soit intelligent ». Par conséquent, le journaliste espagnol, qui était très enthousiaste après la signature de Kylian Mbappé, comprend désormais le discours tenu à l'époque par Luis Enrique et espère que Alvaro Arbeloa s'en inspire : « Je comprends le message de Luis Enrique. Arbeloa, joue le discours de Luis Enrique ».