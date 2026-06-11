«Ça peut flinguer une carrière», un joueur du PSG en grand danger cet été ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Lucas Chevalier est arrivé au PSG dans la peau d'un numéro 1. Toutefois, le portier de 24 ans a perdu sa place de titulaire. Matvey Safonov l'ayant devancé dans la hiérarchie des gardiens de Luis Enrique. D'après Régis Testelin, journaliste de L'Equipe, cette saison cauchemardesque pourrait avoir de terribles répercussions sur la carrière de Lucas Chevalier.

Alors que le jeu au pied de Gianluigi Donnarumma ne lui convenait pas, Luis Enrique a réclamé la signature de Lucas Chevalier lors du dernier mercato estival. Ayant vendu l'Italien à Manchester City, Luis Campos a exaucé le souhait de l'entraineur du PSG. En effet, le conseiller football parisien a conclu un accord avec la direction du LOSC. Toutefois, la première saison de Lucas Chevalier à Paris ne s'est pas passée comme il l'aurait imaginé. Recruté pour être un titulaire en puissance, l'international français a vu sa cote baisser au fil des semaines, jusqu'au jour où Matvey Safonov a définitivement pris sa place de numéro 1. Interrogé dans l'émission L'Equipe du soir, Régis Testelin a affirmé que la terrible saison de Lucas Chevalier pourrait laisser des traces.

«Je m'inquiète beaucoup pour lui, pour son avenir» « Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que va devenir Lucas Chevalier. Je m'inquiète beaucoup pour lui, pour son avenir. On a tous cru comprendre qu'au PSG la porte était fermée et qu'un retour en numéro 1 est hautement improbable », a confié Régis Testelin, avant de se prononcer sur l'avenir de Lucas Chevalier.