Lucas Chevalier : Son départ du PSG déjà validé, «il va apprendre»

Axel Cornic

Recruté il y a moins d’un an pour succéder à Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier était annoncé comme l’avenir du Paris Saint-Germain ainsi que de l’équipe de France. Mais la marche était peut-être un peu trop haute pour le gardien de 24 ans, qui ne disputera pas la Coupe du monde et qui a des grandes chances de quitter le club parisien.

C’est un véritable échec. Tout le monde s’attendait à voir ce que Lucas Chevalier pouvait faire, après s’être révélé du côté du LOSC. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que son passage au PSG restera dans les mémoires, puisqu’il semble déjà être poussé vers la sortie même pas un an après son départ.

« Au PSG, il est dans une phase un peu plus difficile, la première de sa carrière » Venu du LOSC également, Jean Butez a été interrogé sur la trajectoire de Chevalier et sur son départ plus que certain du PSG. « Il avait fait plusieurs saisons incroyables pour son jeune âge avec son prêt à Valenciennes et puis ses saisons au LOSC. À son âge, d’avoir déjà engrangé autant de matchs de championnat de Ligue 1, de Coupe d’Europe, c’est déjà une belle réussite. Maintenant, au PSG, il est dans une phase un peu plus difficile, la première de sa carrière » a expliqué à Foot Mercato celui qui a explosé à plus de 30 ans en Serie A, du côté de Como.