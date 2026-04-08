Craquage de Kylian Mbappé : Son nouvel ami prend cher !

Amadou Diawara

Après Achraf Hakimi au PSG, Kylian Mbappé s'est fait un nouvel ami au Real Madrid. En effet, l'une des stars de la Maison-Blanche a fait savoir qu'elle était proche de son coéquipier français. Alors que son pote merengue a été pris en grippe par les supporters ce mardi soir, Kylian Mbappé s'est emporté en public.

Lors de son passage au PSG, Kylian Mbappé a fait la rencontre d'Achraf Hakimi. Grâce à leur cohabitation à Paris, les deux stars sont devenues amies. Et malgré le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, Achraf Hakimi est resté proche de lui.

Kylian Mbappé : Sa première fois à Madrid dont il se serait bien passé… https://t.co/WZKwvuBTzL — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

«Nous sommes amis en dehors du terrain» Lors d'un entretien accordé à Canal + ce lundi, Vinicius Jr a avoué que Kylian Mbappé était son pote depuis son arrivée au Real Madrid. « Nous avons une très bonne relation, sur et en dehors du terrain. Kylian Mbappé est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il marque énormément de buts. Mais surtout, en dehors du terrain, nous faisons beaucoup de choses ensemble. Nous sommes amis en dehors, parce que les Français et les Brésiliens passent beaucoup de temps ensemble ici. Et cela nous rend meilleurs sur le terrain. Ceux qui disent que Mbappé et Vinicius Jr ne peuvent pas jouer ensemble dans la même équipe ? C'est ce que disent nos adversaires, parce qu'ils n'aiment pas nous voir jouer ensemble. Parce que les supporters du Real Madrid, eux, sont très heureux lorsque nous jouons ensemble. C'est clair que nous ne sommes pas connectés au maximum de que l'on pourrait, mais j'espère que demain (mardi), ça fonctionnera, et que nous pourrons faire un grand match », a confié le numéro 7 de la Maison-Blanche.