Kylian Mbappé provoque un débat, Daniel Riolo s’emporte !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Real Madrid s'est incliné face au Bayern en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Après la défaite des Merengue au Santiago Bernabeu, Emmanuel Petit et Daniel Riolo ont échangé sur la prestation de Kylian Mbappé. Et le journaliste français s'est emporté à la suite d'une remarque du champion du monde 98.

Pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid a eu la lourde tâche de recevoir le Bayern au Santiago Bernabeu ce mardi soir. Malheureusement pour les hommes d'Alvaro Arbeloa, ils se sont inclinés contre la bande à Harry Kane (2-1). Après le coup de sifflet final de la rencontre, Emmanuel Petit et Daniel Riolo se sont prononcés sur la prestation de Kylian Mbappé, qui a réduit le score pour la Maison-Blanche. Et le journaliste français n'a pas du tout apprécié les propos du champion du monde 98.

Kylian Mbappé face à un «problème» à cause de son père ? https://t.co/F9quLhyhH0 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

«Je pense qu’il va être aligné par la presse madrilène» « Comment je juge le match de Kylian Mbappé ? Très compliqué. Il a tenté sur les rares ballons qu’il avait, mais il a beaucoup échoué. Il a montré beaucoup de nervosité, parfois même de l’agacement, voire une certaine résignation, jusqu’à ce qu’il arrive à réduire le score. Heureusement d’ailleurs, parce que je pense que ça aurait été un match très compliqué. Je pense qu’il va être aligné par la presse madrilène… », a estimé Emmanuel Petit, présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir.